Кабмин перенес рабочие дни в 2022 году. На 8 Марта и День Конституции будет по четыре выходных

В частности, руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями, в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с:
Отмечается, что специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.
"Таким переносом будут созданы благоприятные условия для празднования и отдыха в течение четырех дней подряд. Решение правительства не приведет к установлению рабочих дней в течение шести дней подряд, нарушению баланса рабочего времени в течение года, уменьшению фонда заработной платы и т.п. В то же время работники смогут заблаговременно планировать свой отдых", – заявили в правительстве Украины.