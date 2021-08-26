Кабмин перенес рабочие дни в 2022 году. На 8 Марта и День Конституции будет по четыре выходных

Специальный режим работы банков и их учреждений на праздники 8 Марта и День Конституции будет определять НБУ, отметили в Кабмине Фото: kmu.gov.ua

В частности, руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями, в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с:

понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Отмечается, что специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

"Таким переносом будут созданы благоприятные условия для празднования и отдыха в течение четырех дней подряд. Решение правительства не приведет к установлению рабочих дней в течение шести дней подряд, нарушению баланса рабочего времени в течение года, уменьшению фонда заработной платы и т.п. В то же время работники смогут заблаговременно планировать свой отдых", – заявили в правительстве Украины.