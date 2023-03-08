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"Важно поблагодарить всех женщин". Зеленский выпустил обращение по поводу 8 марта

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Зеленский поблагодарил всех женщин
Зеленский поблагодарил всех женщин
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 8 марта в Telegram видеообращение в честь международного женского дня.

"Сегодня 8 марта, Международный женский день. День борьбы за права женщин. Каждый год в этот день я благодарю свою маму за то, что в нашей семье всегда было ее уважение. Благодарю свою жену за то, что мы вместе и у нас есть такие прекрасные дети. Благодарю женщин, которые работают со мной, и это очень важно, что мы на равных как коллеги", – сказал он.

Президент отметил, что у каждого человека может быть свое мнение по поводу этого дня, и можно обратить внимание на разные его аспекты.

"Мне кажется, важно сегодня именно поблагодарить всех женщин, которые работают, учат, учатся, спасают, лечат, воюют за Украину. Подумать и поблагодарить всех женщин, которые отдали свою жизнь за нашу страну. Поблагодарить маму и подумать, что пока мама жива, ты можешь чувствовать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу. Вместе мы сильны, вместе мы непобедимы, вместе мы свободны. И вместе мы точно победим. Обязательно", – сказал Зеленский.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: праздники, Владимир Зеленский, 8 марта, женщины, обращение
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