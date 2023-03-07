Праздник не о цветах, а о правах. Нужно ли отмечать 8 марта в школе и если да – то как именно?

Историки, педагоги и общественные организации считают, что 8 марта в Украине стоит отмечать как Международный день прав женщин, отходя от советской практики Фото: depositphotos.com

"Какие подарки выберем учителям на 8 марта?" – этот вопрос недавно появился в родительском чате одной из киевских школ. На аргументы автора, что этот день имеет другое значение, чем приобретенный в советские времена праздник цветов и женской красоты, некоторые родители предлагали… поздравлять учителей с началом весны. Потому что именно так они воспринимают 8 марта.

Действительно, многие годы мужчины утром бежали к цветочным киоскам за тюльпанами для своих женщин, а родители несли в школу цветы и конфеты учителям.

А что мы вообще празднуем, мало кого интересовало. И прежде всего 8 марта – это Международный день прав женщин, который в советское время стал Международным днем женщин. Фактически праздником, который свел роль женщины к воспитанию детей, домашним делам и так далее. Казалось бы, в XXI веке уже должны отходить от этих стереотипов.

"Нова українська школа" пообщалась с гендерным экспертом, журналисткой Ириной Виртосу, учительницей зарубежной литературы и украинского языка Каменец-Подольской школы №17, финалисткой Global Teacher Prize Ukraine 2018 Наталией Рудницкой, учительницей школы английского языка в приграничной школе в Сумской области Екатериной Обидец и юристом ОО "Батьки SOS" Романом Бондаренко и выяснила:

что на самом деле празднует мир 8 марта;

как советская власть трансформировала суть праздника;

почему идея заменить день прав женщин на день украинской женщины 25 февраля – ошибочная;

как изменить толкование и отношение к празднику в школе;

как быть родителям, которые до сих пор планировали праздновать 8 марта по примеру России.

Как день женских протестов стал днем женщин

"Трудно отказаться от традиции, с которой жила много лет, тем более что это международный праздник", – такие аргументы приводила бабушка первоклассницы, обсуждая с автором, что дарить учителям.

Традиция 8 марта действительно давняя, ей больше 100 лет. Однако в советские времена ее переиначили на свой лад в угоду тогдашней власти. С этими привычками мы живем до сих пор.

Именно в конце февраля – начале марта на рубеже XIX–XX веков женщины проводили митинги и демонстрации, борясь за равные с мужчинами права:

8 марта 1857 года работницы Нью-Йорка устроили "марш пустых кастрюль", требуя равной оплаты труда;

8 марта 1908 года в Нью-Йорке более 15 тыс. женщин вышли на марш и требовали равных с мужчинами условий труда, зарплаты и избирательного права;

в 1910 году на Второй международной конференции женщин-социалисток участницы поддержали идею Клары Цеткин праздновать женский день в марте;

через год более 1 млн женщин в странах Европы вышли на улицы 8 марта с требованиями равных политических и гражданских прав;

8 марта в 1917 году в Петрограде состоялась большая женская демонстрация, которая стала стартом Февральской революции. Женщины так же, как и в Европе и в США, требовали избирательных прав;

в 1921 году коммунистическая власть определила, что 8 марта является Международным женским днем, таким образом обратив внимание на роль женщин в революции, также им дали доступ к образованию, возможность работать и иметь собственный доход;

в 1977 году этот день получил статус Международного дня прав женщин по решению ООН.

Историк Оксана Кись несколько лет назад описывала, как менялись значимость и смысл этого дня в СССР. Ученая объясняла украинскому обществу, что же мы празднуем и почему стоит отказываться от советской идеологии.

Сначала 8 марта стало днем обзора успехов женщин. Впоследствии акценты сместили на важность материнства, потому что в Советском Союзе начались демографические проблемы из-за массовых политических репрессий и Голодомора, а впоследствии – из-за Второй мировой войны.

С 1965 года этот день стал официальным выходным, что сделало праздник домашним. В это время, предполагает Оксана Кись, возникла традиция дарить женщинам цветы и конфеты. Праздник 8 марта постепенно превращался в праздник матери. В детсадах появилась традиция организовывать накануне 8 марта праздники со стихами и песнями о мамах. А в школах учащиеся приветствовали своих учительниц и одноклассниц цветами.

Как утверждает историк, за 70 лет советской власти праздник 8 марта потерял политическую протестную окраску, а стал днем чествования весны, женской красоты и любви.

С 70-х годов в мире началась так называемая вторая волна феминизма, когда женские организации стали активно давить на правительства своих стран, требуя равных прав и возможностей.

А с 1996 года по инициативе ООН Международный день прав женщин проводится под определенными тематическими лозунгами. В прошлом году все мероприятия посвящались теме "Женское лидерство: приближаясь к равноправному будущему в мире во времена пандемии".

В этом году этот день проведут с лозунгом "DigitALL: Инновации и технологии для гендерного равенства".

Марш женщин в Киеве, 2021 год. Фото: Оксана Сенив / suspilne.media

Учитывая историю происхождения праздника, ученые Оксана Кись, Тамара Злобина, Институт национальной памяти и общественные организации, в частности, "Ла-Страда Украина", общественный альянс "Політична дія жінок", считают, что в Украине уместно проводить 8 марта именно как Международный день прав женщин, а не советский международный женский день. Вряд ли стоит по этому поводу дарить тюльпаны или сладости женщинам, а вот говорить о проблемах женщин и о том, как их преодолевать, – необходимо.

Вместо этого искать другие даты или создавать новые праздники, посвященные женщинам, копируя советский подход, не стоит.

Недавно в парламенте появился законопроект №9009, который как раз предлагает отменить 8 марта как Международный женский день, а вместо этого установить День украинской женщины. Праздновать его хотят 25 февраля – в день рождения Леси Украинки. Проект закона еще не утвердили, но в соцсетях распространялись открытки, адресованные женщинам по случаю нового праздника.

"Отменить 8 марта как день борьбы за права женщин будет означать стереть историю, забыть, сколько женщин боролось не только за право голоса на выборах (которым часто злоупотребляют, когда говорят: "Вы уже голосуете, что вам еще нужно?"), сколько женщин погибло, отстаивая свои ценности", – считает Виртосу.

Межфракционное объединение "Равные возможности" и общественный совет по гендерным вопросам опубликовали заявление, что решение об отмене 8 марта нельзя принимать без обсуждения с общественностью. К тому же этот день имеет совсем не советские корни, как утверждают авторы законопроекта, и его задача гораздо глубже.

"Это возможность привлечь внимание общества и чиновников к вопросам прав женщин и необходимости ликвидации проявлений дискриминации. Именно в этот день украинские женщины солидарно с женщинами всего мира организуют уличные акции и демонстрации, марши и митинги, выступают на разных площадках и могут громко заявить о своих правах и солидарности с другими женщинами в Европе и мире, – говорится в заявлении. – В предложенный день женские организации высказываются против, поскольку это возвращает общество к нарративу о "традиционных" ролях женщины и сужает их права".

В школе надо рассказывать детям настоящую идею дня борьбы женщин за свои права"

На переосмыслении праздника 8 марта акцентирует внимание учительница Каменец-Подольской школы №17 Наталья Рудницкая. В последние годы в заведении не проводили никаких мероприятий к 8 марта: сначала из-за COVID-19, а сейчас – из-за войны. Педагог считает, что день манифеста женщин за свои права был искажен советской идеологией. Сейчас необходимо акцентировать внимание на настоящем контексте 8 марта. А это гендерное равенство, право женщины быть равным с мужчиной в профессии, в получении должностей, в оплате труда и так далее. Это о недопущении сексизма и других проявлений дискриминации, убеждена педагог:

"Меня в детстве учили (это были 80-е годы прошлого века), что это "мамин праздник", что нужно дарить цветы мамам, бабушкам, учителям, что мальчики должны на уроках труда сделать поделки и подарить их девочкам… Наиболее яркое воспоминание периода моего начала работы в школе – это большие массовые концерты по случаю праздника 8 марта. Они были прекрасны, потому что выступали лучшие вокалисты, хореографические ансамбли школы. Это было хорошо, но точно не имело ничего общего с Международным днем борьбы за права женщин и международный мир".

Рудницкая добавляет, что толерантно относилась к желанию коллег получать в этот день комплименты или подарки, но сейчас убеждена, что полномасштабная война все изменила. "Я не хочу иметь ничего общего с советским прошлым и с "братским народом", который очень чтит "мамин праздник". Поэтому призываю коллег отказаться от советских стереотипов, изучить реальную историю празднования этого важного дня и рассказывать детям настоящую идею дня борьбы женщин за свои права", – подчеркивает она.

Учительница английского языка Екатерина Обидец, работающая в пограничной с РФ школе в Сумской области, рассказывает, что в заведении тоже не предусматривается никаких мероприятий к 8 марта. Вместо этого планируют праздновать День матери в мае.

По ее мнению, сейчас вообще не может быть речи ни о каких праздниках, кроме наших патриотических. А если дети и родители хотят поздравлять по определенному поводу учителей, то педагог не против. Только при одном условии – все должно делиться на всех учащихся класса. Такую альтернативу празднованиям учительница практикует давно. Говорит, что это гораздо приятнее, ведь вместе с ней свою порцию удовольствия получают и учащиеся.

"Вспомнят ли дети спустя много лет, какую вазу или плед подарили, были ли у их родителей лишние доходы, чтобы сдавать на эти подарки? – отмечает Обидец. – А вот пальцы в шоколаде и совместное лимонадоупотребление они обязательно вспомнят. И мне будет легко, потому что моя совесть не будет обременена упреками, как если бы взгляд упал на какую-то вещь, подаренную, возможно, кем-то за одолженные деньги. Я не стремлюсь к роскоши, потому что имею другие ценности, а все необходимое для жизни могу приобрести себе сама".

Некоторые школы и учителя давно решили для себя, как отмечать 8 марта и с какими смыслами. Многие детские сады, в частности, в Киеве, отказываются от традиции праздновать 8 марта как день мам и бабушек и больше не готовят по этому поводу специальный праздник.

Поскольку это еще не стало общей тенденцией, по мнению Рудницкой, учителя-историки могли бы разработать доступные наглядные материалы для всех возрастных категорий учеников и учениц, а образовательные издания – распространять такие материалы-памятки, чтобы учителя имели с чем идти к детям и рассказывать о возникновении, происхождении и значении этого дня.

Виртосу добавляет, что существует много профессиональной литературы, которую можно использовать для обсуждения гендерной тематики, в частности, и 8 марта, с учащимися всех возрастов. К примеру – книга "Сила девушек", которая имеет бумажную и электронную версии и рассказывает о 50 выдающихся украинках.

Также есть несколько тематических онлайн-ресурсов:

кампания против сексизма в медиа и политике "Повага", которая готовит статьи о противодействии гендерным стереотипам и дискриминации, истории успеха женщин и так далее;

медиа "Гендер в деталях" ежегодно готовит подборку расследований, научных исследований, практических советов на определенную гендерную тему;

социальный проект "Жінки – це 50% успіху", созданный для поддержки женщин в общественной и политической жизни, имеет немало статей как раз об активных женщинах – представительницах разных сфер.

"В школе скорее нужно не "поздравлять", а отмечать День борьбы за права женщин. Здесь был бы важным урок об истории дня, о женских личностях, о том, как этот праздник трансформировался и почему сегодня у нас такая неразбериха. Потому что, конечно, речь не идет о том, чтобы женщины не заботились о собственной красоте и не получали цветы, – добавляет Ирина. – Но сводить все к роли женщины как объекта красоты и репродуктивной роли – это лицемерие. Особенно в наше военное время, когда есть женщины в армии, в мощном волонтерском движении, есть медики, которые спасают жизнь на фронте и в тылу, есть предпринимательницы, которые стали мощным голосом за границей".

"Родителям нужно смотреть в будущее, а отмечать праздник как враги – непатриотично"

Поскольку часто инициаторами поздравлений учителей являются родители, то и им следует менять свои подходы к 8 марта.

Юрист ОО "Батьки SOS" Роман Бондаренко сначала удивился, что в некоторых школах эта тема до сих пор стоит на повестке дня. Ему казалось, что уже расставлены все точки над "i", а родители и учителя пришли к консенсусу, стоит ли отмечать этот праздник и каким образом.

Если к нему до сих пор не пришли, то учителя или педагоги-организаторы могут провести воспитательный час и рассказать детям о происхождении и значении Международного дня прав женщин, считает Бондаренко. А родители, прежде всего, должны обратить внимание на то, что речь идет не о цветах, а о правах.

"Я бы советовал родителям смотреть в будущее, потому что у советской традиции, когда роль женщины преуменьшалась, нет будущего. И надо вспомнить, что сейчас идет война, – продолжает Бондаренко. – Превращать день борьбы за права женщин в праздник, который был навязан Советским Союзом и который остается праздником женщин в Беларуси и России, то есть отмечать его так же, как и враги, – это неэтично, непатриотично и за пределами здравого смысла.

К тому же это проявление бытовой коррупции и пример для детей, что можно так делать. Потому что все эти "праздники" создают формальное основание, чтобы что-то подарить. Но таким образом происходит задабривание педагогического коллектива – мол, вот вам цветочки, давайте относиться к детям хорошо. В то же время учителя хотят уважения. Кстати, когда учителя отказываются от подарков, то их позицию следует уважать. Ведь они ждут не цветочков, а хорошо учащихся детей и достойной зарплаты от государства".

Виртосу тоже советует родителям отходить от практики "сдать деньги на подарки и цветы".

Собственно так сможем показать детям настоящие смыслы 8 марта, создать новые традиции, которые будут идти в ногу с современными тенденциями и цивилизованным миром.