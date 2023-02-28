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ОБЩЕСТВО

В "Дії" запустили опрос по поводу 8 марта

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В приложении "Дія" новый опрос
В приложении "Дія" – новый опрос
Фото: pixabay.com

В приложении "Дія" запустили опрос по поводу празднования Международного женского дня 8 марта. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram 28 февраля.

"В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта – оставить официальным выходным или сделать рабочим днем", – сообщил министр.

Он заверил, что каждый голос в "Дії" учтут перед принятием законопроекта. Опрос продлится с 28 февраля по 6 марта, добавил Федоров.

Контекст:

Народные депутаты Украины предлагают ввести в Украине несколько новых праздников и отменить выходные на Международный женский день (8 марта) и Международный день труда (1 мая). Соответствующий законопроект №9009 зарегистрирован в Верховной Раде 13 февраля.

"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта – так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году. Напротив, считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки, 25 февраля", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Теги: Верховная Рада, праздники, 8 марта, законопроект, Михаил Федоров, приложение Дія
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