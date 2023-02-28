В "Дії" запустили опрос по поводу 8 марта

"В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта – оставить официальным выходным или сделать рабочим днем", – сообщил министр.

Он заверил, что каждый голос в "Дії" учтут перед принятием законопроекта. Опрос продлится с 28 февраля по 6 марта, добавил Федоров.