В "Дії" запустили опрос по поводу 8 марта

"В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта – оставить официальным выходным или сделать рабочим днем", – сообщил министр.
Он заверил, что каждый голос в "Дії" учтут перед принятием законопроекта. Опрос продлится с 28 февраля по 6 марта, добавил Федоров.
Народные депутаты Украины предлагают ввести в Украине несколько новых праздников и отменить выходные на Международный женский день (8 марта) и Международный день труда (1 мая). Соответствующий законопроект №9009 зарегистрирован в Верховной Раде 13 февраля.
"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта – так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году. Напротив, считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки, 25 февраля", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.