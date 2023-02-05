Выписку о месте жительства теперь можно получить в "Дії". Инструкция

В "Дії" можно сгенерировать выписку о регистрации места жительства Фото: diia.gov.ua

Для того чтобы сгенерировать выписку, нужно: зайти в приложение "Дія", нажать "Послуги", выбрать пункт "Довідки та витяги" и выбрать "Витяг про місце проживання", а после нажать "Замовити витяг", объяснили в МВД.

Заявление будет проработано в течение нескольких минут, и, если информация о человеке содержится в реестре, выписка будет сформирована, отметили в ведомстве.

Кроме того, есть возможность загрузить выписку на телефон в PDF-формате в течение 24 часов, а родители могут заказать документ о месте проживания своих детей.