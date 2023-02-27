"Меньше бюрократии – больше любви". В "Дії" теперь можно подать заявление на брак

Федоров: Вам нужно только не забыть появиться в ГРАГС в день свадьбы Фото: FEDOROV / Telegram

"10 минут онлайн вместо походов в ГРАГС, заполнения бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем не романтических вещей", – написал министр.

По его словам, на портале необходимо выбрать место, время, формат и зал, где планируется проведение церемонии. ГРАГС направит на электронную почту ответ и детали церемонии.

"Дальше вам нужно только не забыть появиться в ГРАГС в день свадьбы. Меньше бюрократии – больше любви", – добавил Федоров.