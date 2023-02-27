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"Меньше бюрократии – больше любви". В "Дії" теперь можно подать заявление на брак

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Федоров: Вам нужно только не забыть появиться в ГРАГС в день свадьбы
Федоров: Вам нужно только не забыть появиться в ГРАГС в день свадьбы
Фото: FEDOROV / Telegram

На портале "Дія" теперь можно подать заявление на регистрацию брака. Об этом в Telegram 27 февраля сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"10 минут онлайн вместо походов в ГРАГС, заполнения бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем не романтических вещей", – написал министр.

По его словам, на портале необходимо выбрать место, время, формат и зал, где планируется проведение церемонии. ГРАГС направит на электронную почту ответ и детали церемонии.

"Дальше вам нужно только не забыть появиться в ГРАГС в день свадьбы. Меньше бюрократии – больше любви", – добавил Федоров.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, свадьба, Михаил Федоров, приложение Дія, церемония, брак, регистрация
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