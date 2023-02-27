"Меньше бюрократии – больше любви". В "Дії" теперь можно подать заявление на брак

"10 минут онлайн вместо походов в ГРАГС, заполнения бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем не романтических вещей", – написал министр.
По его словам, на портале необходимо выбрать место, время, формат и зал, где планируется проведение церемонии. ГРАГС направит на электронную почту ответ и детали церемонии.
"Дальше вам нужно только не забыть появиться в ГРАГС в день свадьбы. Меньше бюрократии – больше любви", – добавил Федоров.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.