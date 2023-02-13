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В Минцифры анонсировали новые цифровые услуги для украинцев за границей

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Федоров считает, что создание удобного сервиса для украинцев за рубежом продемонстрирует, что государство хочет, чтобы они вернулись на родину
Федоров считает, что создание удобного сервиса для украинцев за рубежом продемонстрирует, что государство хочет, чтобы они вернулись на родину
Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в опубликованном 13 февраля интервью "РБК-Украина" анонсировал новые цифровые услуги для украинцев, которые находятся за границей.

Он отметил, что на сегодняшний день есть не так много жизненных ситуаций, когда украинцы могут использовать "Дію" в других странах.

"Хотим начать внедрять элементы электронного нотариата для украинцев за рубежом. Наша логика в том, что не нужно усложнять и делать коммуникацию украинцев за рубежом с государственными органами более частой, чтобы была тесная связь", – сказал Федоров.

По его словам, над тем, чтобы услуги, связанные с консульствами и нотариальными доверенностями, были оцифрованы и упрощены, Минцифры работает совместно с МИД и Минюстом.

Министр считает, что создание удобного сервиса для украинцев за рубежом продемонстрирует, что государство развивается и хочет, чтобы они вернулись на родину.

"Отдельно мы открыли в Варшаве центр "Дія.Бізнес", чтобы привлекать украинцев там, учить, как вести бизнес онлайн, как открывать бизнес и вести его в Украине. Для того, чтобы давать ценность, чтобы они видели, что мы заботимся о них, и хотели возвращаться", – подчеркнул Федоров.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, МИД, Минюст, Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры, сервис
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