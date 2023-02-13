В Минцифры анонсировали новые цифровые услуги для украинцев за границей

Федоров считает, что создание удобного сервиса для украинцев за рубежом продемонстрирует, что государство хочет, чтобы они вернулись на родину Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Он отметил, что на сегодняшний день есть не так много жизненных ситуаций, когда украинцы могут использовать "Дію" в других странах.

"Хотим начать внедрять элементы электронного нотариата для украинцев за рубежом. Наша логика в том, что не нужно усложнять и делать коммуникацию украинцев за рубежом с государственными органами более частой, чтобы была тесная связь", – сказал Федоров.

По его словам, над тем, чтобы услуги, связанные с консульствами и нотариальными доверенностями, были оцифрованы и упрощены, Минцифры работает совместно с МИД и Минюстом.

Министр считает, что создание удобного сервиса для украинцев за рубежом продемонстрирует, что государство развивается и хочет, чтобы они вернулись на родину.

"Отдельно мы открыли в Варшаве центр "Дія.Бізнес", чтобы привлекать украинцев там, учить, как вести бизнес онлайн, как открывать бизнес и вести его в Украине. Для того, чтобы давать ценность, чтобы они видели, что мы заботимся о них, и хотели возвращаться", – подчеркнул Федоров.