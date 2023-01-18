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ОБЩЕСТВО

США возьмут за основу "Дію" для создания электронных документов в США и других странах – USID

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$650 тыс. выделены на старт проекта Пауэр
$650 тыс. выделены на старт проекта – Пауэр
Фото: ЕРА

США надеются повторить успех украинского электронного сервиса "Дія" в других странах. Об этом 18 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, пишет Axios.

По ее словам, Украина готова поделиться опытом и технологиями, и USAID планирует начать обсуждение с другими странами возможности использования "Дії" в качестве шаблона для создания собственных приложений.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров проведет переговоры на полях форума с представителями нескольких правительств и партнерами из частного сектора, которые могли бы помочь масштабировать сервис, пишет издание.

"Мы прежде всего хотим обратить внимание на страны, которые привержены прозрачности и программе борьбы с коррупцией", – сказала Пауэр.

Она отметила, что правительство Молдовы уже выразило интерес к подходу Украины в электронном управлении. Пауэр также надеется на сотрудничество со странами "глобального юга", где граждане также нуждаются в искоренении коррупции и качественных сервисах.

При этом в USAID осознают потенциальные проблемы "Дії" с безопасностью и конфиденциальностью. Нетрудно представить, как правительство использует такое приложение для отслеживания перемещений и действий граждан или манипулирует предоставлением госуслуг через приложение для политической выгоды, пишет Axios.

Эти вопросы в "Дії" не до конца продуманы, считает Пауэр, хотя подобные риски присущи большинству новых технологий, считает она. Пауэр добавила, что проект находится "в зачаточном состоянии". На данный момент выделено $650 тыс. на проведение технико-экономических обоснований в странах, выразивших интерес к украинскому порталу услуг.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.

Теги: Саманта Пауэр, USAID, Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры
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