США возьмут за основу "Дію" для создания электронных документов в США и других странах – USID

По ее словам, Украина готова поделиться опытом и технологиями, и USAID планирует начать обсуждение с другими странами возможности использования "Дії" в качестве шаблона для создания собственных приложений.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров проведет переговоры на полях форума с представителями нескольких правительств и партнерами из частного сектора, которые могли бы помочь масштабировать сервис, пишет издание.

"Мы прежде всего хотим обратить внимание на страны, которые привержены прозрачности и программе борьбы с коррупцией", – сказала Пауэр.

Она отметила, что правительство Молдовы уже выразило интерес к подходу Украины в электронном управлении. Пауэр также надеется на сотрудничество со странами "глобального юга", где граждане также нуждаются в искоренении коррупции и качественных сервисах.

При этом в USAID осознают потенциальные проблемы "Дії" с безопасностью и конфиденциальностью. Нетрудно представить, как правительство использует такое приложение для отслеживания перемещений и действий граждан или манипулирует предоставлением госуслуг через приложение для политической выгоды, пишет Axios.

Эти вопросы в "Дії" не до конца продуманы, считает Пауэр, хотя подобные риски присущи большинству новых технологий, считает она. Пауэр добавила, что проект находится "в зачаточном состоянии". На данный момент выделено $650 тыс. на проведение технико-экономических обоснований в странах, выразивших интерес к украинскому порталу услуг.