"Заплатите 80 132 грн вместо 143 500 грн". Федоров на примере рассказал, как будет работать растаможка автомобилей через "Дію"

"Мы полностью исключаем человеческий фактор. Сейчас команды подготовили изменения к законодательству. Таможенный сбор будет проходить по новой системе расчета. Вводите в калькуляторе три характеристики – год авто, тип или объем двигателя или мощность, если у вас электрокар", – пояснил министр.

Далее, по его словам, система автоматически рассчитает стоимость автомобиля.

"Например, у вас есть Audi A3 2006 года. На дизеле и с объемом двигателя в два литра. По новым правилам заплатите 80 132 грн вместо 143 500 грн", – отметил Федоров.

Он также добавил, что в Минцифры рассчитывают, что народные депутаты поддержат законодательные изменения, необходимые для запуска сервиса, "который упростит жизнь и сэкономит деньги тысячам украинцев".