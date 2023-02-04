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ПОЛИТИКА

"Дію" могут внедрить в странах Азии и Африки – Минцифры

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Федоров о внедрении "Дії" в других странах: Это становится для нас определенным элементом дипломатии
Федоров о внедрении "Дії" в других странах: Это становится для нас определенным элементом дипломатии
Фото: FEDOROV / Telegram

Министерство цифровой трансформации Украины работает над внедрением украинского приложения "Дія" более чем в пяти странах – как европейских, так и странах Африки и Азии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 4 февраля.

Он рассказал, что потенциально такие соглашения могут принести "немаленькие деньги" в госбюджет Украины.

По словам Федорова, речь идет о миллиардах гривен. Он отметил, что продается не только технологический продукт, но и еще экспертиза и консалтинг.

"По сути, это становится для нас определенным элементом дипломатии. И я считаю, что мы должны развивать этот принцип win-win, то есть помогать другим странам развиваться. И через "Дію" мы пытаемся его внедрять", – рассказал министр.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

Украина уже работает с Эстонией над внедрением в стране аналога "Дії". Также США планируют взять за основу "Дію" для создания электронных документов в США и других странах.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, госбюджет, Африка, технологии, Европа, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія, Минцифры
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