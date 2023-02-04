"Дію" могут внедрить в странах Азии и Африки – Минцифры

Федоров о внедрении "Дії" в других странах: Это становится для нас определенным элементом дипломатии Фото: FEDOROV / Telegram

Он рассказал, что потенциально такие соглашения могут принести "немаленькие деньги" в госбюджет Украины.

По словам Федорова, речь идет о миллиардах гривен. Он отметил, что продается не только технологический продукт, но и еще экспертиза и консалтинг.

"По сути, это становится для нас определенным элементом дипломатии. И я считаю, что мы должны развивать этот принцип win-win, то есть помогать другим странам развиваться. И через "Дію" мы пытаемся его внедрять", – рассказал министр.