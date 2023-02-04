"Дію" могут внедрить в странах Азии и Африки – Минцифры

Он рассказал, что потенциально такие соглашения могут принести "немаленькие деньги" в госбюджет Украины.
По словам Федорова, речь идет о миллиардах гривен. Он отметил, что продается не только технологический продукт, но и еще экспертиза и консалтинг.
"По сути, это становится для нас определенным элементом дипломатии. И я считаю, что мы должны развивать этот принцип win-win, то есть помогать другим странам развиваться. И через "Дію" мы пытаемся его внедрять", – рассказал министр.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
Украина уже работает с Эстонией над внедрением в стране аналога "Дії". Также США планируют взять за основу "Дію" для создания электронных документов в США и других странах.