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Водители временно не будут получать информацию о штрафах в "Дії"

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Украинцев предупредили о временной недоступности одной из функций "Дії"
Украинцев предупредили о временной недоступности одной из функций "Дії"
Фото: Дія / Facebook

Несколько дней штрафы по автофиксации не будут поступать в приложение "Дія" из-за того, что Национальная полиция дорабатывает их систему. Об этом сообщается в канале "Дії" в Telegram 1 февраля.

Оплата штрафов автофиксации с 1 февраля переходит на новые реквизиты, зависящие от места правонарушения. Это означает, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не один счет, как раньше. Пока идет процесс перехода, зафиксированные штрафы не будут отображаться в приложении.

Как только полиция завершит доработку, новые штрафы будут отражаться в "Дії" по-прежнему – в том числе те, которые украинцы получат в период, пока сервис недоступен.

По оценкам специалистов по МВД, на возобновление работы уйдет несколько дней, предупредила "Дія".

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.

В августе 2021 года "Дія" получила награды за лучшие мобильное приложение и интерфейс.

Теги: штраф, Национальная полиция, приложение Дія, электронные услуги
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