Водители временно не будут получать информацию о штрафах в "Дії"

Оплата штрафов автофиксации с 1 февраля переходит на новые реквизиты, зависящие от места правонарушения. Это означает, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не один счет, как раньше. Пока идет процесс перехода, зафиксированные штрафы не будут отображаться в приложении.
Как только полиция завершит доработку, новые штрафы будут отражаться в "Дії" по-прежнему – в том числе те, которые украинцы получат в период, пока сервис недоступен.
По оценкам специалистов по МВД, на возобновление работы уйдет несколько дней, предупредила "Дія".
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.
В августе 2021 года "Дія" получила награды за лучшие мобильное приложение и интерфейс.