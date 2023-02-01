Водители временно не будут получать информацию о штрафах в "Дії"

Украинцев предупредили о временной недоступности одной из функций "Дії" Фото: Дія / Facebook

Оплата штрафов автофиксации с 1 февраля переходит на новые реквизиты, зависящие от места правонарушения. Это означает, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не один счет, как раньше. Пока идет процесс перехода, зафиксированные штрафы не будут отображаться в приложении.

Как только полиция завершит доработку, новые штрафы будут отражаться в "Дії" по-прежнему – в том числе те, которые украинцы получат в период, пока сервис недоступен.

По оценкам специалистов по МВД, на возобновление работы уйдет несколько дней, предупредила "Дія".