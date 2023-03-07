"Шкала от тюльпана до айфона". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках

"Скоро увидим, как нас ценят. По шкале от тюльпана до айфона", – написала она. Очевидно, Сопонару говорит о грядущем Международном женском дне – 8 марта.

На снимке Сопонару запечатлена перед зеркалом, показывая язык.

Контекст:

Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. В октябре 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину.

Тогда же Сопонару признавалась, что состоит в отношениях с британцем Рисом.

Народные депутаты Украины предлагают ввести в Украине несколько новых праздников и отменить выходные на Международный женский день (8 марта) и Международный день труда (1 мая). Соответствующий законопроект №9009 зарегистрирован в Верховной Раде 13 февраля.