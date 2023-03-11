  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"

"Маринка перед этим за две недели сказала: "Мне приснился сон, что стреляют. Будет война". Страшный сон ей приснился. И говорит: "Паша, буквально через неделю-другую ты увидишь, что будет с Украиной беда". Ну я думаю: "Мало ли?" Так оно и сбылось. То есть у меня Марина Владимировна предвидит", – рассказал Зибров.

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Полный текст интервью

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Контекст:

Павел и Марина Зибровы поженились 25 августа 1994 года. Через три года в семье родилась дочь Диана.

У супругов есть сыновья от первых браков: у Павла – Сергей (родился в 1983 году), у Марины – Александр (1982).

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.