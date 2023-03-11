Бульвар Шоубиз
 
11 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зибров: У меня Марина Владимировна предвидит
Зибров: У меня Марина Владимировна предвидит
Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинский певец Павел Зибров в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что его жена Марина за две неделе до полномасштабного вторжения РФ в Украину увидела сон, который, по его словам, предвещал войну.

"Маринка перед этим за две недели сказала: "Мне приснился сон, что стреляют. Будет война". Страшный сон ей приснился. И говорит: "Паша, буквально через неделю-другую ты увидишь, что будет с Украиной беда". Ну я думаю: "Мало ли?" Так оно и сбылось. То есть у меня Марина Владимировна предвидит", – рассказал Зибров.

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Полный текст интервью

ВИДЕО
Відео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Павел и Марина Зибровы поженились 25 августа 1994 года. Через три года в семье родилась дочь Диана.

У супругов есть сыновья от первых браков: у Павла – Сергей (родился в 1983 году), у Марины – Александр (1982).

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: вторжение, война России против Украины, Павел Зибров, семья, певец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
Алеся БАЦМАН
Минимум шестеро погибших, Харьков снова без света, блэкаут на Запорожской АЭС. Главное о массированной атаке оккупантов
Минимум шестеро погибших, Харьков снова без света, блэкаут на Запорожской АЭС. Главное о массированной атаке оккупантов
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем
  Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"
Алеся БАЦМАН
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
Галина ГРИШИНА
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Галина ГРИШИНА
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
Галина ГРИШИНА
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Галина ГРИШИНА
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 