"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом

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Трансляцию церемонии вручения премии на украинском телеканале "Суспільне Культура" будут вести украинская актриса Ирма Витовская и исполнительный продюсер канала Лукьян Галкин. Гости начнут прибывать на красную дорожку в 1.00, а непосредственно вручение премии начнется спустя час.

Номинанты премии

Наибольшее количество номинаций (11) получила картина "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. На победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" в том числе претендует украинский фильм "Дом из заноз".

На победу в категории "Лучший фильм" претендуют:

"На Западном фронте без перемен";

"Аватар: Путь воды";

"Банши Инишерина";

"Элвис";

"Все везде и сразу";

"Тар";

"Топ Ган: Меверик";

"Треугольник печали";

"Говорят женщины";

"Фабельманы".

В номинации "Лучший актер" представлены:

Остин Батлер – "Элвис";

Колин Фаррелл – "Банши Инишерина";

Брендан Фрейзер – "Кит";

Пол Мескал – "Солнце мое";

Билл Найи – "Жить".

В категории "Лучшая актриса" заявлены:

Кейт Бланшетт – "Тар";

Ана Де Армас – "Блондинка";

Андреа Рейсборо – "Ради Лесли";

Мишель Ео – "Все везде и сразу".

За победу в номинации "Лучшая режиссерская работа" будут бороться:

"Банши Инишерина" Мартина Макдона;

"Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта;

"Фабельманы" Стивена Спилберга;

"Тар" Тодда Фина;

"Треугольник печали" Рубена Остлунда.

В категории "Лучшая актриса второго плана" заявлены:

Анджелла Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда";

Гонк Чау – "Кит";

Кэрри Кондон – "Банши Инишерина";

Джейми Ли Кертис – "Все везде и сразу";

Стефани Хсю – "Все везде и сразу".

В номинации "Лучший актер второго плана" представлены:

Брендан Глисон – "Банши Инишерина";

Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро";

Джадд Хирш – "Фабельманы";

Барри Кеоган – "Банши Инишерина";

Кэ Хью Кван – "Все везде и сразу".

В номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" представлены фильмы:

"Все, что дышит";

"Вся красота и кровопролитие";

"Вулкан любви";

"Дом из заноз";

"Навальный".

В категорию "Лучший фильм на иностранном языке" вошли:

"На Западном фронте без перемен" (Германия);

"Аргентина, 1985" (Аргентина);

"Близко" (Бельгия);

"ИА" (Польша);

"Тихоня" (Ирландия).

В номинацию "Лучший анимационный фильм на иностранном языке" попали:

"Пиноккио Гильермо дель Торо";

"Марсель, ракушка в ботинках";

"Кот в сапогах: Последнее желание";

"Морское чудовище",

"Я краснею".

В категории "Лучший адаптированный сценарий" оказались:

"На Западном фронте без перемен";

"Ножи наголо: Стеклянная луковица";

"Жить",

"Топ Ган: Меверик";

"Говорят женщины".

За победу в категории "Лучший оригинальный сценарий" поборются:

"Банши Инишерина";

"Все везде и сразу",

"Фабельманы";

"Тар";

"Треугольник печали".

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" представлены фильмы:

"На Западном фронте без перемен";

"Аватар: Путь воды";

"Бэтмен";

"Черная пантера: Ваканда навсегда";

"Топ Ган: Меверик".

О чем фильм "Дом из заноз"

Над фильмом "Дом из заноз" работала команда из Украины, Дании, Финляндии и Швеции, а героями стали воспитанники и работники детского приюта в Лисичанске. Режиссером фильма "Дом из заноз" является Симон Леренг Вилмонт, продюсером – Моника Хеллстром, редактором – Майкл Аалунг.

Второй режиссер картины и ее продюсер Азад Сафаров рассказывал, что вместе со съемочной группой на красную дорожку выйдут и героини фильма – воспитательницы Ольга Тронова и Маргарита Бурлуцкая. Режиссер отметил, что любую награду воспринимает как возможность напомнить о том, что происходит в Украине. Он сообщил, что Лисичанский приют был эвакуирован 24 февраля 2022 года и сейчас значительная часть героев фильма находится за рубежом.

На победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" вместе с фильмом "Дом из заноз" претендует лента "Навальный". В комментарии "24 каналу" исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух сказала, что "это свидетельствует о все еще недостаточном понимании мирового киносообщества геополитической и историко-культурной ситуации".

"К сожалению, у нас еще очень много работы на ниве культурной дипломатии. Западные страны долгое время занимали пассивную позицию в попытке понять другие культуры и истории, что теперь мы видим в их попытках найти "хороших" оппозиционеров и либералов, игнорируя имперские и пропагандистские нарративы, которые они слишком часто продвигают. Это позиция "не все так однозначно "которую нужно искоренять", – заявила она.

Скандал с фильмом "Топ Ган: Меверик"

7 марта Мировой конгресс украинцев опубликовал открытое письмо к президенту Академии кинематографических искусств и наук, в котором попросил обратить внимание на то, что американский фильм "Топ Ган: Меверик" американского режиссера Джозефа Косински с американским актером Томом Крузом в главной роли был снят при поддержке российского олигарха Дмитрия Рыболовлева.

В письме подчеркивается, что Рыболовлев находится под санкциями Украины, а также является другом и бизнес-партнером вице-премьер-министра РФ Юрия Трутнева. Кроме того, Рыболовлев был крупнейшим бизнес-партнером самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Мы призываем академию отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны России против Украины и пересмотреть соответствие "Топ Ган: Меверик" для участия в 95-й церемонии вручения премии "Оскар", – говорится в обращении.

Конгресс украинцев также призвал Американскую киноакадемию "выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну России против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество".

Реакция организаторов премии пока что не афишировалась.

Второй отказ Зеленскому

9 марта стало известно, что Американская киноакадемия вновь отклонила предложение о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на церемонии. В марте 2022-го ведущая "Оскара", американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление Зеленского, американский режиссер и актер Шон Пенн предлагал бойкотировать церемонию, если Зеленскому не предоставят слово на церемонии, но Американская киноакадемия так и не включила выступление президента Украины в программу.