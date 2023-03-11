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11 марта, 2023
 
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"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом

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Трансляцию церемонии вручения премии "Оскар 2023" будет вести "Культура Суспільне"
Трансляцию церемонии вручения премии "Оскар 2023" будет вести "Культура Суспільне"
Фото: ЕРА

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь с 12-го на 13-е марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим премии будет американский комик и актер Джимми Киммел. Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает об основных моментах предстоящей церемонии.

Где и когда смотреть

Трансляцию церемонии вручения премии на украинском телеканале "Суспільне Культура" будут вести украинская актриса Ирма Витовская и исполнительный продюсер канала Лукьян Галкин. Гости начнут прибывать на красную дорожку в 1.00, а непосредственно вручение премии начнется спустя час.

Номинанты премии

Наибольшее количество номинаций (11) получила картина "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. На победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" в том числе претендует украинский фильм "Дом из заноз".

На победу в категории "Лучший фильм" претендуют:

  • "На Западном фронте без перемен"; 
  • "Аватар: Путь воды"; 
  • "Банши Инишерина";
  •  "Элвис";
  •  "Все везде и сразу"; 
  •  "Тар"; 
  • "Топ Ган: Меверик"; 
  • "Треугольник печали";
  •  "Говорят женщины"; 
  • "Фабельманы".

В номинации "Лучший актер" представлены: 

  • Остин Батлер – "Элвис"; 
  • Колин Фаррелл – "Банши Инишерина"; 
  • Брендан Фрейзер – "Кит"; 
  • Пол Мескал – "Солнце мое"; 
  • Билл Найи – "Жить".

В категории "Лучшая актриса" заявлены:  

  • Кейт Бланшетт – "Тар"; 
  • Ана Де Армас – "Блондинка"; 
  • Андреа Рейсборо – "Ради Лесли";
  • Мишель Ео – "Все везде и сразу".

За победу в номинации "Лучшая режиссерская работа" будут бороться:

  • "Банши Инишерина" Мартина Макдона; 
  • "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта; 
  • "Фабельманы" Стивена Спилберга;
  •  "Тар" Тодда Фина; 
  • "Треугольник печали" Рубена Остлунда.

В категории "Лучшая актриса второго плана" заявлены:

  • Анджелла Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда"; 
  • Гонк Чау – "Кит"; 
  • Кэрри Кондон – "Банши Инишерина";
  • Джейми Ли Кертис – "Все везде и сразу";
  • Стефани Хсю – "Все везде и сразу".

В номинации "Лучший актер второго плана" представлены:

  • Брендан Глисон – "Банши Инишерина"; 
  • Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро"; 
  • Джадд Хирш – "Фабельманы";
  • Барри Кеоган – "Банши Инишерина"; 
  • Кэ Хью Кван – "Все везде и сразу". 

В номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" представлены фильмы:

  • "Все, что дышит"; 
  • "Вся красота и кровопролитие";
  • "Вулкан любви"; 
  • "Дом из заноз"
  • "Навальный".

В категорию "Лучший фильм на иностранном языке" вошли:

  • "На Западном фронте без перемен" (Германия); 
  • "Аргентина, 1985" (Аргентина); 
  • "Близко" (Бельгия); 
  • "ИА" (Польша); 
  • "Тихоня" (Ирландия).

В номинацию "Лучший анимационный фильм на иностранном языке" попали:

  • "Пиноккио Гильермо дель Торо";  
  • "Марсель, ракушка в ботинках";
  •  "Кот в сапогах: Последнее желание";
  •  "Морское чудовище", 
  • "Я краснею".  

В категории "Лучший адаптированный сценарий" оказались:

  • "На Западном фронте без перемен"; 
  • "Ножи наголо: Стеклянная луковица"; 
  • "Жить", 
  • "Топ Ган: Меверик";
  •  "Говорят женщины".

За победу в категории "Лучший оригинальный сценарий" поборются:

  • "Банши Инишерина";
  • "Все везде и сразу", 
  • "Фабельманы";
  • "Тар";
  •  "Треугольник печали".  

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" представлены фильмы: 

  • "На Западном фронте без перемен"; 
  • "Аватар: Путь воды";
  •  "Бэтмен"; 
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"; 
  • "Топ Ган: Меверик".

О чем фильм "Дом из заноз" 

Над фильмом "Дом из заноз" работала команда из Украины, Дании, Финляндии и Швеции, а героями стали воспитанники и работники детского приюта в Лисичанске. Режиссером фильма "Дом из заноз" является Симон Леренг Вилмонт, продюсером – Моника Хеллстром, редактором – Майкл Аалунг. 

Второй режиссер картины и ее продюсер Азад Сафаров рассказывал, что вместе со съемочной группой на красную дорожку выйдут и героини фильма – воспитательницы Ольга Тронова и Маргарита Бурлуцкая. Режиссер отметил, что любую награду воспринимает как возможность напомнить о том, что происходит в Украине. Он сообщил, что Лисичанский приют был эвакуирован 24 февраля 2022 года и сейчас значительная часть героев фильма находится за рубежом.

На победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" вместе с фильмом "Дом из заноз" претендует лента "Навальный". В комментарии "24 каналу" исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух сказала, что "это свидетельствует о все еще недостаточном понимании мирового киносообщества геополитической и историко-культурной ситуации".

"К сожалению, у нас еще очень много работы на ниве культурной дипломатии. Западные страны долгое время занимали пассивную позицию в попытке понять другие культуры и истории, что теперь мы видим в их попытках найти "хороших" оппозиционеров и либералов, игнорируя имперские и пропагандистские нарративы, которые они слишком часто продвигают. Это позиция "не все так однозначно "которую нужно искоренять", – заявила она.

Скандал с фильмом "Топ Ган: Меверик"

7 марта Мировой конгресс украинцев опубликовал открытое письмо к президенту Академии кинематографических искусств и наук, в котором попросил обратить внимание на то, что американский фильм "Топ Ган: Меверик" американского режиссера Джозефа Косински с американским актером Томом Крузом в главной роли был снят при поддержке российского олигарха Дмитрия Рыболовлева

В письме подчеркивается, что Рыболовлев находится под санкциями Украины, а также является другом и бизнес-партнером вице-премьер-министра РФ Юрия Трутнева. Кроме того, Рыболовлев был крупнейшим бизнес-партнером самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. 

"Мы призываем академию отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны России против Украины и  пересмотреть соответствие "Топ Ган: Меверик" для участия в 95-й церемонии вручения премии "Оскар", – говорится в обращении. 

Конгресс украинцев также призвал Американскую киноакадемию "выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну России против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество". 

Реакция организаторов премии пока что не афишировалась. 

Второй отказ Зеленскому

9 марта стало известно, что Американская киноакадемия вновь отклонила предложение о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на церемонии.  В марте 2022-го ведущая "Оскара", американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление Зеленского, американский режиссер и актер Шон Пенн предлагал бойкотировать церемонию, если Зеленскому не предоставят слово на церемонии, но Американская киноакадемия так и не включила выступление президента Украины в программу.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оскар, фильм, Лисичанск, Голливуд, Лос-Анджелес, трансляция, украинцы, актер, актриса, Джимми Киммел, церемония, Оскар 2023
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