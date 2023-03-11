"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом

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Трансляцию церемонии вручения премии на украинском телеканале "Суспільне Культура" будут вести украинская актриса Ирма Витовская и исполнительный продюсер канала Лукьян Галкин. Гости начнут прибывать на красную дорожку в 1.00, а непосредственно вручение премии начнется спустя час.
Номинанты премии
Наибольшее количество номинаций (11) получила картина "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. На победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" в том числе претендует украинский фильм "Дом из заноз".
На победу в категории "Лучший фильм" претендуют:
В номинации "Лучший актер" представлены:
В категории "Лучшая актриса" заявлены:
За победу в номинации "Лучшая режиссерская работа" будут бороться:
В категории "Лучшая актриса второго плана" заявлены:
В номинации "Лучший актер второго плана" представлены:
В номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" представлены фильмы:
В категорию "Лучший фильм на иностранном языке" вошли:
В номинацию "Лучший анимационный фильм на иностранном языке" попали:
В категории "Лучший адаптированный сценарий" оказались:
За победу в категории "Лучший оригинальный сценарий" поборются:
В номинации "Лучшие визуальные эффекты" представлены фильмы:
О чем фильм "Дом из заноз"
Над фильмом "Дом из заноз" работала команда из Украины, Дании, Финляндии и Швеции, а героями стали воспитанники и работники детского приюта в Лисичанске. Режиссером фильма "Дом из заноз" является Симон Леренг Вилмонт, продюсером – Моника Хеллстром, редактором – Майкл Аалунг.
Второй режиссер картины и ее продюсер Азад Сафаров рассказывал, что вместе со съемочной группой на красную дорожку выйдут и героини фильма – воспитательницы Ольга Тронова и Маргарита Бурлуцкая. Режиссер отметил, что любую награду воспринимает как возможность напомнить о том, что происходит в Украине. Он сообщил, что Лисичанский приют был эвакуирован 24 февраля 2022 года и сейчас значительная часть героев фильма находится за рубежом.
На победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" вместе с фильмом "Дом из заноз" претендует лента "Навальный". В комментарии "24 каналу" исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух сказала, что "это свидетельствует о все еще недостаточном понимании мирового киносообщества геополитической и историко-культурной ситуации".
"К сожалению, у нас еще очень много работы на ниве культурной дипломатии. Западные страны долгое время занимали пассивную позицию в попытке понять другие культуры и истории, что теперь мы видим в их попытках найти "хороших" оппозиционеров и либералов, игнорируя имперские и пропагандистские нарративы, которые они слишком часто продвигают. Это позиция "не все так однозначно "которую нужно искоренять", – заявила она.
Скандал с фильмом "Топ Ган: Меверик"
7 марта Мировой конгресс украинцев опубликовал открытое письмо к президенту Академии кинематографических искусств и наук, в котором попросил обратить внимание на то, что американский фильм "Топ Ган: Меверик" американского режиссера Джозефа Косински с американским актером Томом Крузом в главной роли был снят при поддержке российского олигарха Дмитрия Рыболовлева.
В письме подчеркивается, что Рыболовлев находится под санкциями Украины, а также является другом и бизнес-партнером вице-премьер-министра РФ Юрия Трутнева. Кроме того, Рыболовлев был крупнейшим бизнес-партнером самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Мы призываем академию отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны России против Украины и пересмотреть соответствие "Топ Ган: Меверик" для участия в 95-й церемонии вручения премии "Оскар", – говорится в обращении.
Конгресс украинцев также призвал Американскую киноакадемию "выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну России против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество".
Реакция организаторов премии пока что не афишировалась.
Второй отказ Зеленскому
9 марта стало известно, что Американская киноакадемия вновь отклонила предложение о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на церемонии. В марте 2022-го ведущая "Оскара", американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление Зеленского, американский режиссер и актер Шон Пенн предлагал бойкотировать церемонию, если Зеленскому не предоставят слово на церемонии, но Американская киноакадемия так и не включила выступление президента Украины в программу.