Бульвар Шоубиз
 
09 марта, 2023
 
Новости

Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фильм "Топ Ган: Меверик" с Крузом в главной роли является номинантом на победу в шести номинациях
Фильм "Топ Ган: Меверик" с Крузом в главной роли является номинантом на победу в шести номинациях
Фото: ЕРА

Мировой конгресс украинцев 7 марта на своем сайте опубликовал открытое письмо к президенту Академии кинематографических искусств и наук, в котором попросил обратить внимание на то, что американский фильм "Топ Ган: Меверик" американского режиссера Джозефа Косински с американским актером Томом Крузом в главной роли был снят при поддержке российского олигарха Дмитрия Рыболовлева.

В качестве подтверждения организация сослалась на расследование, которое опубликовало американское издание Los Angeles Times 3 января 2022 года.

В письме подчеркивается, что Рыболовлев находится под санкциями Украины, а также является другом и бизнес-партнером вице-премьер-министра РФ Юрия Трутнева. Кроме того, Рыболовлев был крупнейшим бизнес-партнером самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. 

"Мы призываем академию отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны России против Украины и  пересмотреть соответствие "Топ Ган: Меверик" для участия в 95-й церемонии вручения премии "Оскар", – говорится в обращении. 

Конгресс украинцев также призвал Американскую киноакадемию "выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну России против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество". 

Контекст:

95-я церемония вручения премии состоится 12 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим премии будет американский комик и актер Джимми Киммел.

Список номинантов можно посмотреть здесьНаибольшее количество номинаций (11) получила картина "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта.

На победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" в том числе претендует украинский фильм "Дом из заноз".

Фильм "Топ Ган: Меверик" является номинантом на победу в шести номинациях. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оскар, Том Круз, Дмитрий Рыболовлев, Оскар 2023
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Минимум шестеро погибших, Харьков снова без света, блэкаут на Запорожской АЭС. Главное о массированной атаке оккупантов
Минимум шестеро погибших, Харьков снова без света, блэкаут на Запорожской АЭС. Главное о массированной атаке оккупантов
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем
  Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем
Дмитрий ГОРДОН
  Панин: Неужели Каддафи мог думать, что когда-нибудь это закончится? Так и в России никто об этом не думает, думают, что никакой Гааги не будет
  Панин: Неужели Каддафи мог думать, что когда-нибудь это закончится? Так и в России никто об этом не думает, думают, что никакой Гааги не будет
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций
Галина ГРИШИНА
Как выглядел Галкин до женитьбы на Пугачевой. Шоумен показал фото из личного архива
Как выглядел Галкин до женитьбы на Пугачевой. Шоумен показал фото из личного архива
Тринчер с букетом прогулялась по городу. Подписчики заметили, что она потеряла тюльпан
Тринчер с букетом прогулялась по городу. Подписчики заметили, что она потеряла тюльпан
Гордон показал изображение Соловьева в трусах с символом "Z"
Гордон показал изображение Соловьева в трусах с символом "Z"
Новая избранница Остапчука показала кольцо стоимостью $1830, которое получила на 8 Марта
Новая избранница Остапчука показала кольцо стоимостью $1830, которое получила на 8 Марта
  Tvorchi презентовали клип и финальную версию конкурсной песни на "Евровидение 2023". Видео
  Tvorchi презентовали клип и финальную версию конкурсной песни на "Евровидение 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук показала себя в купальнике со всех сторон
27-летняя Бех-Романчук показала себя в купальнике со всех сторон
56-летняя Хайек показала архивное фото, на котором демонстрирует растяжку в прыжке
56-летняя Хайек показала архивное фото, на котором демонстрирует растяжку в прыжке
Владимир Кличко сделал селфи с украинской защитницей, которой подарил букет из лилий и калл
Владимир Кличко сделал селфи с украинской защитницей, которой подарил букет из лилий и калл
Галина ГРИШИНА
Сопонару в облегающем кожаном топе засветилась в объятиях Monatik
Сопонару в облегающем кожаном топе засветилась в объятиях Monatik
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной
"Как приятно быть женщиной". Могилевская снялась в халате с букетом роз
"Как приятно быть женщиной". Могилевская снялась в халате с букетом роз
Галина ГРИШИНА
  "Поздравляю женщин с этим большим праздником моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта
  "Поздравляю женщин с этим большим праздником – моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта
Полякова дала два концерта в Киеве. Фото
Полякова дала два концерта в Киеве. Фото
Галина ГРИШИНА
"Женский подвиг особенный". Зеленская в ОАЭ получила награду "Факел свободы" по случаю Международного женского дня
"Женский подвиг – особенный". Зеленская в ОАЭ получила награду "Факел свободы" по случаю Международного женского дня
Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку
Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 