Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций

В качестве подтверждения организация сослалась на расследование, которое опубликовало американское издание Los Angeles Times 3 января 2022 года.
В письме подчеркивается, что Рыболовлев находится под санкциями Украины, а также является другом и бизнес-партнером вице-премьер-министра РФ Юрия Трутнева. Кроме того, Рыболовлев был крупнейшим бизнес-партнером самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Мы призываем академию отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны России против Украины и пересмотреть соответствие "Топ Ган: Меверик" для участия в 95-й церемонии вручения премии "Оскар", – говорится в обращении.
Конгресс украинцев также призвал Американскую киноакадемию "выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну России против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество".
95-я церемония вручения премии состоится 12 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим премии будет американский комик и актер Джимми Киммел.
Список номинантов можно посмотреть здесь. Наибольшее количество номинаций (11) получила картина "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта.
На победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" в том числе претендует украинский фильм "Дом из заноз".
Фильм "Топ Ган: Меверик" является номинантом на победу в шести номинациях.