Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций

Фильм "Топ Ган: Меверик" с Крузом в главной роли является номинантом на победу в шести номинациях Фото: ЕРА

В качестве подтверждения организация сослалась на расследование, которое опубликовало американское издание Los Angeles Times 3 января 2022 года.

В письме подчеркивается, что Рыболовлев находится под санкциями Украины, а также является другом и бизнес-партнером вице-премьер-министра РФ Юрия Трутнева. Кроме того, Рыболовлев был крупнейшим бизнес-партнером самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Мы призываем академию отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны России против Украины и пересмотреть соответствие "Топ Ган: Меверик" для участия в 95-й церемонии вручения премии "Оскар", – говорится в обращении.

Конгресс украинцев также призвал Американскую киноакадемию "выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну России против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество".