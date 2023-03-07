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07 марта, 2023
 
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"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"

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Сафаров: Мне бы не хотелось надевать костюм и выглядеть слишком гламурно, когда в моей стране война
Сафаров: Мне бы не хотелось надевать костюм и выглядеть слишком гламурно, когда в моей стране война
Фото: Azad Safarov / Facebook

95-я церемония вручения премии состоится 12 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. На победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" в том числе претендует украинский фильм "Дом из заноз".

Второй режиссер картины и ее продюсер Азад Сафаров в комментарии "24 каналу" рассказал, как команда фильма готовится к появлению на церемонии объявления и награждения победителей. 

Сафаров отметил, что вместе со съемочной группой на красную дорожку выйдут и героини фильма – воспитательницы Ольга Тронова и Маргарита Бурлуцкая. 

"Первое и главное требование к номинантам на церемонии – соблюдение дресс-кода. Я с 2014 года работаю на войне, и, кажется, снимать в окопах и бегать по траншее было намного легче, чем сейчас выбрать костюм на "Оскар". Сначала я планировал надеть на церемонию свитшот или худи с надписью "Украина". Мне бы не хотелось надевать костюм и выглядеть слишком гламурно, когда в моей стране война. Но мне сказали: "Извини, так тебя туда никто не пустит". Поэтому мы подумали  если не можем выглядеть максимально просто, то оденемся в бренды украинских дизайнеров. Вся наша сущность должна говорить об Украине", – рассказа он. 

По словам режиссера, смокинг для мероприятия ему предоставил украинский дизайнер Андрей Моськин. Модельер Федор Возианов создал платья для женской половины команды, а бренд Kachorovska предоставил обувь. Украшения будут от ювелирного бренда Guzema.

Сафаров подчеркнул, что на торжественный обед накануне церемонии вручения премии команда придет в вышиванках.

Режиссер отметил, что любую награду воспринимает как возможность напомнить о том, что происходит в Украине. Он сообщил, что Лисичанский приют был эвакуирован 24 февраля 2022 года и сейчас значительная часть героев фильма находится за рубежом.

"Все мои личные амбиции сейчас отошли на второй план. Не думаю о том, выйду ли я на сцену. Важно, чтобы на сцене была Украина. Всей команде не терпится принести эту победу для Украины именно в этот год, в эти трудные времена. Дать еще один повод для гордости. Если выиграем, то привезем "Оскар" в Украину и он будет оставаться здесь до победы", – заявил Сафаров.

Контекст:

Над фильмом "Дом из заноз" работала команда из Украины, Дании, Финляндии и Швеции, а героями стали воспитанники и работники детского приюта в Лисичанске. Режиссером фильма "Дом из заноз" является Симон Леренг Вилмонт, продюсер – Моника Хеллстром, редактор – Майкл Аалунг.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, Оскар, вышиванка, Лисичанск, режиссер, война России против Украины, награда, дизайнер, церемония, Оскар 2023
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