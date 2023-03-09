Американская киноакадемия снова отклонила предложение о выступлении Зеленского на церемонии "Оскар 2023" – СМИ

По данным СМИ, Зеленский хотел выступить с видеообращением на церемонии "Оскар 2023".

Агент крупного голливудского агентства по найму актеров WMA Майк Симпсон обратился к Американской киноакадемии с просьбой включить выступление Зеленского в программу, но получил отказ, пишет издание.

Киноакадемия отказалась от комментариев, отметило СМИ.

Контекст:

95-я церемония вручения премии состоится 12 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим премии будет американский комик и актер Джимми Киммел. Среди номинантов есть украинский фильм, трансляцию церемонию в Украине будет вести "Суспільне Культура".

В марте 2022-го ведущая "Оскара", американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление Зеленского, американский режиссер и актер Шон Пенн предлагал бойкотировать церемонию, если Зеленскому не предоставят слово на церемонии, но Американская киноакадемия так и не включила выступление президента Украины в программу.

При этом Зеленский в течение прошлого года выступал с обращениями к парламентам и участникам десятков других международных мероприятий (по данным Forbes, за год он выступил с публичными речами 563 раза), в частности, он в апреле выступал с обращением к участникам и зрителям церемонии "Гремми", в мае обращался к гостям Каннского кинофестиваля, в 2023-м – выступал на открытии Берлинале и на церемонии вручения "Золотого глобуса".