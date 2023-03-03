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ПОЛИТИКА

Forbes подсчитал выступления Зеленского после полномасштабного вторжения России и узнал, кто ему пишет тексты

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К украинцам Зеленский обращается ежедневно
К украинцам Зеленский обращается ежедневно
Фото: president.gov.ua

С 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, до 14 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский выступил с публичными речами 563 раза. Об этом 3 марта сообщило украинская редакция Forbes, ссылаясь на собственные подсчеты.

Зеленский выступает в среднем 1,6 раза в день, общий хронометраж его речей – более 32 часов, примерно каждое четвертое выступление рассчитано на иностранную аудиторию, отмечает издание.

Forbes выяснил, что "львиную долю" текстов ежедневных ежедневных обращений и речей на политические темы украинскому президенту пишет бывший журналист Дмитрий Литвин, на культурной тематике специализируется бывший сценарист студии "Квартал 95", где до президентства работал Зеленский, Юрий Костюк. Привлекают и "посторонних экспертов".

Также при создании текстов "часто присутствует" имеющая журналистский опыт пресс-секретарь главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Дарья Заровна. По ее словам, и сам Зеленский "часто приходит на встречи" с 70% ключевых месседжей и идей в голове.

По данным Forbes, Зеленский может работать над речами и в "полчаса между встречами и звонками, а может быть и в пути". Собеседник издания рассказал, что обращение к парламенту Великобритании было написано уже в самолете.

"Ни президент, ни первая леди [Елена Зеленская] не согласятся на участие в мероприятии, если не будет понимания, как аудитория может помочь Украине в войне", – отметил журналисту человек из ОП.

Издание отмечает, что в речах Зеленского есть "искренность, прямота и эмоциональность".

"Ему удается поместить слушателей из разных стран в общий с Украиной контекст, сделать украинскую войну их. Это делается с помощью исторических аллюзий, культурных параллелей, совместного опыта. В поисках помогают работники посольств в соответствующих странах", – объясняет Forbes.

Контекст:

Зеленский выступает с обращениями к украинцам ежедневно. Так, 3 марта он заявил, что мир обязан восстановить справедливость и привлечь к ответственности государство-террориста Россию и ее руководство.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Юрий Костюк, Владимир Зеленский, президент, Дмитрий Литвин, обращение
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