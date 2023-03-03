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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это номер один. И тогда мы победим". Зеленский ответил, что из вооружения нужно Украине, чтобы выкинуть Россию со своей территории

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Зеленский выразил уверенность в том, что Украина "получит танковую армию"
Зеленский выразил уверенность в том, что Украина "получит танковую армию"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал приоритетные военные потребности Украины, чтобы остановить Россию.

Об этом Зеленский сказал 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, ее видеозапись опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Артиллерия – это номер один из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выкинуть с нашей, что справедливо", – подчеркнул Зеленский.

Также и про самолеты, продолжил президент.

"Дефицит с самолетами. Начать тренировочные миссии. Мы проговорили это и имеем подтверждение со стороны Великобритании… Польши. Сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии, и также Литвы, и Эстонии могут нам помочь в тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить и что-то там обещать, а просто обучать наших ребят и передавать самолеты", – указал Зеленский.

В то же время глава государства выразил уверенность в том, что Украина "получит танковую армию".

"Я в этом абсолютно уверен. Мы уже видим, как наши Вооруженные силы… обучаются. Скоро все будет. Но тем не менее есть соответствующий дефицит… Закрывать просто все эти дырки – постоянный дефицит – вот что может нам помочь. И верить в победу так же, как верим мы. И тогда мы победим", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/768955561226990/

Контекст:

С начала полномасштабной войны, которую в феврале 2022 года начала Россия, союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля 2023 года.

За год Украина разблокировала политические решения по шести видам оружия из семи, заявили в МИД. "Остался только один – боевая авиация", – отметил 27 февраля глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию калибра 155 мм, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-миллиметровая артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

Теги: Украина, Латвия, оружие, авиация, танки, дефицит, вооружение, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, Владимир Зеленский, самолеты, ВСУ, война России против Украины, президент, пресс-конференция, Эгилс Левитс
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