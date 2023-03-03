"Это номер один. И тогда мы победим". Зеленский ответил, что из вооружения нужно Украине, чтобы выкинуть Россию со своей территории

Об этом Зеленский сказал 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, ее видеозапись опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Артиллерия – это номер один из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выкинуть с нашей, что справедливо", – подчеркнул Зеленский.

Также и про самолеты, продолжил президент.

"Дефицит с самолетами. Начать тренировочные миссии. Мы проговорили это и имеем подтверждение со стороны Великобритании… Польши. Сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии, и также Литвы, и Эстонии могут нам помочь в тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить и что-то там обещать, а просто обучать наших ребят и передавать самолеты", – указал Зеленский.

В то же время глава государства выразил уверенность в том, что Украина "получит танковую армию".

"Я в этом абсолютно уверен. Мы уже видим, как наши Вооруженные силы… обучаются. Скоро все будет. Но тем не менее есть соответствующий дефицит… Закрывать просто все эти дырки – постоянный дефицит – вот что может нам помочь. И верить в победу так же, как верим мы. И тогда мы победим", – резюмировал Зеленский.