Левитс и Зеленский подписали во Львове совместную декларацию о поддержке Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины

Об этом на совместной пресс-конференции, опубликованной в Facebook Офиса президента Украины, рассказал Зеленский.
"Мы подписали с господином президентом только-что совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины, – отметил Зеленский. – Только с Украиной в своем составе европейский проект станет действительно совершенным. Только с Украиной в своем составе НАТО станет действительно крепким защитником народов Европы и всех наших общих ценностей".
Президент выразил благодарность Левитсу и всему латвийскому народу "за неизменную поддержку наших людей, неизменную поддержку Украины на этом пути интеграции с Евросоюзом и НАТО".
Левитс прибыл во Львов 3 марта. Это третий визит Левитса в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.
Вместе с первыми леди Левитс и Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.