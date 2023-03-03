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Левитс и Зеленский подписали во Львове совместную декларацию о поддержке Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины

Только с Украиной в своем составе европейский проект станет действительно совершенным, отметил Зеленский (справа) на пресс-конференции с Левитсом
Только с Украиной в своем составе европейский проект станет действительно совершенным, отметил Зеленский (справа) на пресс-конференции с Левитсом
Фото: president.gov.ua

Президенты Украины и Латвии, Владимир Зеленский и Эгилс Левитс, 3 марта подписали во Львове совместную декларацию.

Об этом на совместной пресс-конференции, опубликованной в Facebook Офиса президента Украины, рассказал Зеленский.

"Мы подписали с господином президентом только-что совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины, – отметил Зеленский. – Только с Украиной в своем составе европейский проект станет действительно совершенным. Только с Украиной в своем составе НАТО станет действительно крепким защитником народов Европы и всех наших общих ценностей".

Президент выразил благодарность Левитсу и всему латвийскому народу "за неизменную поддержку наших людей, неизменную поддержку Украины на этом пути интеграции с Евросоюзом и НАТО".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/768955561226990/

Левитс прибыл во Львов 3 марта. Это третий визит Левитса в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.  

Вместе с первыми леди Левитс и Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

Теги: Львов, Украина, НАТО, Латвия, переговоры, декларация, Европейский союз, Владимир Зеленский, президент, Евросоюз, пресс-конференция, визит, вступ, Эгилс Левитс, членство, ЕС
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