Левитс и Зеленский подписали во Львове совместную декларацию о поддержке Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины

Только с Украиной в своем составе европейский проект станет действительно совершенным, отметил Зеленский (справа) на пресс-конференции с Левитсом Фото: president.gov.ua

Об этом на совместной пресс-конференции, опубликованной в Facebook Офиса президента Украины, рассказал Зеленский.

"Мы подписали с господином президентом только-что совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины, – отметил Зеленский. – Только с Украиной в своем составе европейский проект станет действительно совершенным. Только с Украиной в своем составе НАТО станет действительно крепким защитником народов Европы и всех наших общих ценностей".

Президент выразил благодарность Левитсу и всему латвийскому народу "за неизменную поддержку наших людей, неизменную поддержку Украины на этом пути интеграции с Евросоюзом и НАТО".

Левитс прибыл во Львов 3 марта. Это третий визит Левитса в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.

Вместе с первыми леди Левитс и Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.