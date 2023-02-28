Членство Украины в НАТО обеспечит ее безопасность – Офис президента

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом в интервью Newsmax, опубликованном 27 февраля на сайте СМИ, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, такие страны, как Турция и Венгрия, которые пока не решаются допустить членство Украины в Альянсе, должны понять экзистенциальную позицию Киева.

"Это необходимо всем членам НАТО, и все члены Евросоюза будут заинтересованы и будут чувствовать свою заинтересованность в том, чтобы Украина вступала в Альянс и союз, – сказал Ермак. – Наше членство в НАТО является самым важным элементом нашей безопасности".

22 февраля Ермак отметил, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в ЕС.