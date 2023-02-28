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Членство Украины в НАТО обеспечит ее безопасность – Офис президента

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На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Вступление Украины в НАТО необходимо для ее выживания.

Об этом в интервью Newsmax, опубликованном 27 февраля на сайте СМИ, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, такие страны, как Турция и Венгрия, которые пока не решаются допустить членство Украины в Альянсе, должны понять экзистенциальную позицию Киева.

"Это необходимо всем членам НАТО, и все члены Евросоюза будут заинтересованы и будут чувствовать свою заинтересованность в том, чтобы Украина вступала в Альянс и союз, – сказал Ермак. – Наше членство в НАТО является самым важным элементом нашей безопасности".

22 февраля Ермак отметил, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в ЕС.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.

30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины,  – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

Теги: Россия, Украина, НАТО, переговоры, Европейский союз, безопасность, Евросоюз, интервью, вступ, Офис президента Украины, Андрей Ермак, членство, ЕС
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