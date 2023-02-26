Избранный президент Чехии: Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО после войны

Павел: Украинские военные будут, пожалуй, самыми опытными из всех и были бы большим преимуществом для стран НАТО Фото: EPA

"Когда мы рассматриваем вопрос о принятии новых членов, есть несколько основных принципов. Во-первых, общие ценности, долгосрочные интересы, техническая совместимость и, очевидно, политическая воля со всех сторон. С точки зрения технической совместимости, Украина выполнила домашнее задание. С точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов, опять же, мы имеем полную совместимость", – заявил он.

По словам Павела, остается лишь условие отсутствия продолжающегося конфликта или территориального спора.

"С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным тогда будет конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Так что нам нужно дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины", – сказал политик.

Павел отметил, что потом возникнет вопрос членства Украины в НАТО.

"И на этом этапе я бы поддержал его, поскольку считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО – за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные будут, пожалуй, самыми опытными из всех и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Есть все причины, почему мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны", – заявил избранный президент Чехии.

По его словам, расширение НАТО за счет Украины усилило бы безопасность и стабильность в Европе.

"Мы должны сделать такой шаг, когда для этого будут условия", – добавил политик.