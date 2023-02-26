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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Избранный президент Чехии: Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО после войны

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Павел: Украинские военные будут, пожалуй, самыми опытными из всех и были бы большим преимуществом для стран НАТО
Павел: Украинские военные будут, пожалуй, самыми опытными из всех и были бы большим преимуществом для стран НАТО
Фото: EPA

Есть все основания рассматривать вступление Украины в НАТО после окончания развязанной Россией войны. Об этом заявил избранный президент Чехии Петр Павел в интервью "Суспільному", которое вышло 25 февраля.

"Когда мы рассматриваем вопрос о принятии новых членов, есть несколько основных принципов. Во-первых, общие ценности, долгосрочные интересы, техническая совместимость и, очевидно, политическая воля со всех сторон. С точки зрения технической совместимости, Украина выполнила домашнее задание. С точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов, опять же, мы имеем полную совместимость", – заявил он.

По словам Павела, остается лишь условие отсутствия продолжающегося конфликта или территориального спора.

"С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным тогда будет конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Так что нам нужно дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины", – сказал политик.

Павел отметил, что потом возникнет вопрос членства Украины в НАТО.

"И на этом этапе я бы поддержал его, поскольку считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО – за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные будут, пожалуй, самыми опытными из всех и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Есть все причины, почему мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны", – заявил избранный президент Чехии.

По его словам, расширение НАТО за счет Украины усилило бы безопасность и стабильность в Европе.

"Мы должны сделать такой шаг, когда для этого будут условия", – добавил политик.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Чехия, Петр Павел, война России против Украины
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