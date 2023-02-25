ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность заключить с Украиной оборонный пакт – The Wall Street Journal

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным WSJ, идея такого сближения принадлежит Сунаку. Пока четкие условия пакта не определены
По данным WSJ, идея такого сближения принадлежит Сунаку. Пока четкие условия пакта не определены
Фото: ЕРА

Три крупнейшие европейские страны – члена НАТО: Великобритания, Франция и Германия – рассматривают возможность заключить с Украиной оборонный пакт. Об этом 24 февраля сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил проект соглашения о предоставлении Украине гораздо более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам для самообороны после завершения войны и заявил, что этот документ должен быть внесен в повестку саммита НАТО, который пройдет летом.

Идею поддержали Франция и Германия, выяснило издание. По информации собеседников СМИ, все три страны рассматривают эту инициативу как способ поощрить Украину к проведению переговоров с Россией.

Представители британского и французского правительств не ответили на просьбу издания о комментарии, а в правительстве ФРГ отказались комментировать инициативу.

По данным WSJ, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже вечером 8 февраля призывали его к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Публичная риторика Запада "скрывает углубляющиеся сомнения" политиков Великобритании, Франции и Германии в том, что Украина сможет изгнать российских оккупантов c территорий, захваченных Россией после 2014 года, в частности из Крыма, говорится в публикации. Кроме того, они переживают, смогут ли помогать Украине поддерживать военные усилия, если конфликт "зайдет в тупик", пишет СМИ.

Французский чиновник сказал газете, что в возможность деоккупации Крыма "никто не верит".

"Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война будет продолжаться достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми", – отметил он. 

Предложенный пакт "не дотягивает до полного членства в НАТО", пишет издание. Он может стать шагом в правильном направлении, если оно является частью процесса, который в какой-то момент в будущем должен завершиться членством в Альянсе, сказал WSJ замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник. 

По информации газеты, точные условия сотрудничества в рамках пакта еще не определены, но там нет обязательств, подобных ст. 5 Североатлантического договора (о коллективной обороне). Также он не предусматривает размещения войск НАТО в Украине. 

Однако ожидается, что этот пакт "предоставит Украине военные средства для сдерживания любого будущего нападения России". 

Собеседники издания заявили, что Украина может получить доступ к широкому спектру стандартных систем вооружений НАТО и более тесно интегрировать свои Вооруженные силы в цепочку поставок западной оборонной промышленности.

Германия выразила готовность поставлять "конкретную помощь на постоянной основе", речь в том числе о средствах ПВО, тяжелой артиллерии, танках и боеприпасах, сказано в публикации. СМИ отмечает, что Великобритания говорила о поставках военных самолетов. Кроме того, по словам источников издания, отдельные члены НАТО будут продолжать оказывать двустороннюю военную помощь Украине. 

Конкретное предложение Украина должна услышать на саммите НАТО, сказал британский чиновник в разговоре с WSJ. Он добавил, что этот саммит также должен дать Зеленскому "политическую победу, которую он сможет представить дома в качестве стимула для переговоров". 

Контекст:

Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11–12 июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского принять в нем участие.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, оружие, Франция, Великобритания, ФРГ, переговоры, Париж, боеприпасы, артиллерия, Андрей Мельник, война России против Украины, Эммануэль Макрон, саммит НАТО, Риши Сунак, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Галина ГРИШИНА
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Галина ГРИШИНА
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (192046)
2
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (107682)
3
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (43034)
4
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (26396)
5
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (26389)
6
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (23884)
7
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео (20066)
8
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом (17258)
 
 
 
 