Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность заключить с Украиной оборонный пакт – The Wall Street Journal

По данным WSJ, идея такого сближения принадлежит Сунаку. Пока четкие условия пакта не определены Фото: ЕРА

По данным издания, премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил проект соглашения о предоставлении Украине гораздо более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам для самообороны после завершения войны и заявил, что этот документ должен быть внесен в повестку саммита НАТО, который пройдет летом.

Идею поддержали Франция и Германия, выяснило издание. По информации собеседников СМИ, все три страны рассматривают эту инициативу как способ поощрить Украину к проведению переговоров с Россией.

Представители британского и французского правительств не ответили на просьбу издания о комментарии, а в правительстве ФРГ отказались комментировать инициативу.

По данным WSJ, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже вечером 8 февраля призывали его к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Публичная риторика Запада "скрывает углубляющиеся сомнения" политиков Великобритании, Франции и Германии в том, что Украина сможет изгнать российских оккупантов c территорий, захваченных Россией после 2014 года, в частности из Крыма, говорится в публикации. Кроме того, они переживают, смогут ли помогать Украине поддерживать военные усилия, если конфликт "зайдет в тупик", пишет СМИ.

Французский чиновник сказал газете, что в возможность деоккупации Крыма "никто не верит".

"Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война будет продолжаться достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми", – отметил он.

Предложенный пакт "не дотягивает до полного членства в НАТО", пишет издание. Он может стать шагом в правильном направлении, если оно является частью процесса, который в какой-то момент в будущем должен завершиться членством в Альянсе, сказал WSJ замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

По информации газеты, точные условия сотрудничества в рамках пакта еще не определены, но там нет обязательств, подобных ст. 5 Североатлантического договора (о коллективной обороне). Также он не предусматривает размещения войск НАТО в Украине.

Однако ожидается, что этот пакт "предоставит Украине военные средства для сдерживания любого будущего нападения России".

Собеседники издания заявили, что Украина может получить доступ к широкому спектру стандартных систем вооружений НАТО и более тесно интегрировать свои Вооруженные силы в цепочку поставок западной оборонной промышленности.

Германия выразила готовность поставлять "конкретную помощь на постоянной основе", речь в том числе о средствах ПВО, тяжелой артиллерии, танках и боеприпасах, сказано в публикации. СМИ отмечает, что Великобритания говорила о поставках военных самолетов. Кроме того, по словам источников издания, отдельные члены НАТО будут продолжать оказывать двустороннюю военную помощь Украине.

Конкретное предложение Украина должна услышать на саммите НАТО, сказал британский чиновник в разговоре с WSJ. Он добавил, что этот саммит также должен дать Зеленскому "политическую победу, которую он сможет представить дома в качестве стимула для переговоров".