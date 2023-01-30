Ющенко: Простил ли я Тимошенко? Не то что... Она у нас забрала лет 15

"Когда я договорился по теме НАТО, ПДЧ, и это ставится в повестку дня, европейцы, можно сказать, попросили: "Господин президент, мы бы хотели, чтобы это ходатайство о ПДЧ подписали глава парламента и премьер-министр". Глава парламента [Арсений Яценюк] на второй день подписал после меня, а премьер-министра я недели две искал", – сказал он.

Гордон спросил после этого: "Виктор Андреевич, вы Юлии Владимировне все простили?"

"Да не то что... Она у нас забрала лет 15. Лет 15 демократического хорошего развития. Давайте не забывать, когда мы говорим о 2005–2010-м, Украина имела самые высокие экономические темпы в Европе. Ниже 7% прироста [ВВП] мы не опускались. У нас были кварталы, где было 14%", – ответил собеседник.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube