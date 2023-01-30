Ющенко: Простил ли я Тимошенко? Не то что... Она у нас забрала лет 15

"Когда я договорился по теме НАТО, ПДЧ, и это ставится в повестку дня, европейцы, можно сказать, попросили: "Господин президент, мы бы хотели, чтобы это ходатайство о ПДЧ подписали глава парламента и премьер-министр". Глава парламента [Арсений Яценюк] на второй день подписал после меня, а премьер-министра я недели две искал", – сказал он.
Гордон спросил после этого: "Виктор Андреевич, вы Юлии Владимировне все простили?"
"Да не то что... Она у нас забрала лет 15. Лет 15 демократического хорошего развития. Давайте не забывать, когда мы говорим о 2005–2010-м, Украина имела самые высокие экономические темпы в Европе. Ниже 7% прироста [ВВП] мы не опускались. У нас были кварталы, где было 14%", – ответил собеседник.
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В январе 2008 года Украина направила тогдашнему генсеку НАТО Яапу де Хоп Схефферу документ, который СМИ назвали "письмом троих" – ходатайство о предоставлении Украине ПДЧ, подписанное президентом, премьером и спикером парламента. Тимошенко его подписала, как отмечает ZN.UA, "после долгих недель сомнений".
В том же году экс-премьер совершила визит в Брюссель, после которого "если Украина и имела шансы получить ПДЧ, они растаяли окончательно", писало ZN.UA. "Согласно директивам [Ющенко], на встрече с генсеком НАТО премьер должна была подчеркнуть не только важность углубления диалога Киева с Альянсом, но и "положительные ожидания по поводу рассмотрения последних украинских инициатив" (то есть просьб присоединиться к ПДЧ) на саммите в Бухаресте. "Важность углубления" Юлия Владимировна подчеркнула, но только в рамках Интенсифицированного диалога. Тем самым, в сущности, дав понять, что в присоединении к ПДЧ лично она не заинтересована", – писало СМИ в феврале 2008-го.
Саммит НАТО в Бухаресте прошел в апреле 2008 года. Украине в ПДЧ отказали.