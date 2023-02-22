Зеленский обсудил с президентом Эстонии саммит НАТО в Вильнюсе и евроатлантические ожидания Украины

Карис (справа) рассказал, что познакомился с Зеленским за два дня до начала полномасштабного нападения РФ Фото: Alar Karis / Facebook (архив)

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Поблагодарил за неослабевающую военную и политическую поддержку Украины. Обменялись мнениями по поводу июльского саммита НАТО в Вильнюсе [11–12-го числа] и наших ожиданий в контексте евроатлантической интеграции Украины", – написал глава государства.

Карис отметил в Facebook, что позвонил Зеленскому после того, как прибыл в Варшаву.

"Я сказал ему, что поддержка Эстонии была железной и мы будем продолжать предоставлять политическую и военную поддержку Украине. Зеленский передал поздравления ко Дню независимости Эстонии (отмечается ежегодно 24 февраля. – "ГОРДОН") и подтвердил, что Эстония – друг, близкий Украине. Я пообещал, что Эстония решительно поддерживает Украину на ее пути в НАТО", – подчеркнул Карис.

Президент Эстонии рассказал, что познакомился с Зеленским ровно год назад в Киеве, за два дня до начала полномасштабного нападения РФ.

"Он был в костюме в последний раз для меня. Мы еще не знали, сколько страданий и сколько смелости мы увидим в Украине. Я надеюсь, что… эта война скоро закончится победой Украины и мы снова увидим президента Зеленского в костюме", – резюмировал Карис.