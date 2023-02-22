Зеленский обсудил с президентом Эстонии саммит НАТО в Вильнюсе и евроатлантические ожидания Украины

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.
"Поблагодарил за неослабевающую военную и политическую поддержку Украины. Обменялись мнениями по поводу июльского саммита НАТО в Вильнюсе [11–12-го числа] и наших ожиданий в контексте евроатлантической интеграции Украины", – написал глава государства.
Карис отметил в Facebook, что позвонил Зеленскому после того, как прибыл в Варшаву.
"Я сказал ему, что поддержка Эстонии была железной и мы будем продолжать предоставлять политическую и военную поддержку Украине. Зеленский передал поздравления ко Дню независимости Эстонии (отмечается ежегодно 24 февраля. – "ГОРДОН") и подтвердил, что Эстония – друг, близкий Украине. Я пообещал, что Эстония решительно поддерживает Украину на ее пути в НАТО", – подчеркнул Карис.
Президент Эстонии рассказал, что познакомился с Зеленским ровно год назад в Киеве, за два дня до начала полномасштабного нападения РФ.
"Он был в костюме в последний раз для меня. Мы еще не знали, сколько страданий и сколько смелости мы увидим в Украине. Я надеюсь, что… эта война скоро закончится победой Украины и мы снова увидим президента Зеленского в костюме", – резюмировал Карис.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.
Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, отмечается на сайте Минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.
19 января правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи. Страна передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".