Президент Эстонии заявил, что пока не видит причин разговаривать с Путиным

Карис: Мы видели, что лидеры более крупных государств предпринимали самые разные попытки [разговаривать с Путиным], и все это ни к чему не привело Фото: EPA

Журналист спросил у него, есть ли сегодня вообще о чем говорить с Путиным.

"У меня нет причин говорить с Владимиром Путиным. У меня – как у представителя маленькой соседней страны. Мы видели, что лидеры более крупных государств предпринимали самые разные попытки, и все это ни к чему не привело. Дипломатия не уберегла нас от войны", – ответил он.

При этом Карис добавил, что в какой-то момент стороны сядут за стол переговоров, чтобы формализовать мир.

"А сейчас я, правда, не вижу причин встречаться с Владимиром Путиным. Что мне ему сказать? Зачем говорить ему о том, что думают по эту сторону границы? Он так и так это знает", – сказал он.