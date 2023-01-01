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Президент Эстонии заявил, что пока не видит причин разговаривать с Путиным

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Карис: Мы видели, что лидеры более крупных государств предпринимали самые разные попытки [разговаривать с Путиным], и все это ни к чему не привело
Карис: Мы видели, что лидеры более крупных государств предпринимали самые разные попытки [разговаривать с Путиным], и все это ни к чему не привело
Фото: EPA

Президент Эстонии Алар Карис не видит причин сейчас встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал 29 декабря 2022 года в интервью каналу ETV+, который является частью Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR).

Журналист спросил у него, есть ли сегодня вообще о чем говорить с Путиным.

"У меня нет причин говорить с Владимиром Путиным. У меня – как у представителя маленькой соседней страны. Мы видели, что лидеры более крупных государств предпринимали самые разные попытки, и все это ни к чему не привело. Дипломатия не уберегла нас от войны", – ответил он.

При этом Карис добавил, что в какой-то момент стороны сядут за стол переговоров, чтобы формализовать мир.

"А сейчас я, правда, не вижу причин встречаться с Владимиром Путиным. Что мне ему сказать? Зачем говорить ему о том, что думают по эту сторону границы? Он так и так это знает", – сказал он.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Поддержку Украине неоднократно выражал и лично Карис. Например, он поучаствовал в плетении маскировочной сетки для ВСУ в августе и делал окопные свечи для украинских военных в декабре.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Эстония, переговоры, война России против Украины, Алар Карис
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