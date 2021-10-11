Новый президент Эстонии Карис принял присягу

Бывший директор Эстонского национального музея Карис вместе с женой прибыл в канцелярию главы государства около 14.15, его встретила экс-президент Керсти Кальюлайд с мужем.

В 15.00 в большом зале началось заседание парламента Эстонии Рийгикогу. Первой выступила Кальюлайд.

После нее Карис провозгласил присягу, Кальюлайд передала ему президентскую цепь.

"На посту президента я хочу играть в первую очередь взвешивающую роль. При необходимости выступать посредником. Надеюсь, вы уже понимаете, что, работая в области науки, я буду продолжать настраивать свои мысли и разум в унисон с научными знаниями", – отметил во время первой речи Карис, ее текст опубликован на сайте президента Эстонии.

Вечером в Кадриоргском художественном музее запланирован президентский прием, в котором примут участие члены правительства республики, дипломаты, бывшие президенты и представители парламента. После этого состоится ужин нового президента с семьей и сотрудниками канцелярии.