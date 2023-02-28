Президент Латвии рассказал, когда Украина сможет войти в ЕС и НАТО

Левитс напомнил, что для вступления в ЕС существуют определенные реформы, которые должна провести Украина, и они требуют времени. У Латвии процесс занял семь лет, сказал он.
"Этот процесс можно ускорить. Однако это может быть сложнее в период войны", – заявил Левитс.
Президент Латвии сказал, не может предсказать сроки вступления Украины в ЕС, но страны – члены блока серьезно настроены на то, чтобы это произошло как можно скорее.
"Конечно, Украина сейчас сосредоточена на войне, но в то же время они уже проводят реформы. Поэтому я бы сказал, что это будет не скоро, но не в ближайший год", – заявил президент Латвии.
Также он высказал мнение, что дискуссия о вступлении Украины в НАТО возобновится после войны.
"Я действительно вижу Украину членом НАТО, потому что у нее будет одна из лучших армий в мире, и это будет реальный вклад в силу НАТО", – заявил Левитс.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.
22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в ЕС.