Президент Латвии рассказал, когда Украина сможет войти в ЕС и НАТО

Левитс напомнил, что для вступления в ЕС существуют определенные реформы, которые должна провести Украина, и они требуют времени. У Латвии процесс занял семь лет, сказал он.

"Этот процесс можно ускорить. Однако это может быть сложнее в период войны", – заявил Левитс.

Президент Латвии сказал, не может предсказать сроки вступления Украины в ЕС, но страны – члены блока серьезно настроены на то, чтобы это произошло как можно скорее.

"Конечно, Украина сейчас сосредоточена на войне, но в то же время они уже проводят реформы. Поэтому я бы сказал, что это будет не скоро, но не в ближайший год", – заявил президент Латвии.

Также он высказал мнение, что дискуссия о вступлении Украины в НАТО возобновится после войны.

"Я действительно вижу Украину членом НАТО, потому что у нее будет одна из лучших армий в мире, и это будет реальный вклад в силу НАТО", – заявил Левитс.