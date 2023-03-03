Зеленский и президент Латвии приехали во Львов. Вместе с первыми леди они почтили память погибших защитников Украины

Президенты и первые леди Украины и Латвии посетили военное кладбище во Львове Фото: president.gov.ua

"Почтили память наших павших героев вместе с Еленой Зеленской, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрой Левите. Никогда не забудем защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Помним о страшной цене, которую платит наш народ за свободное и мирное будущее. Вечная память и слава нашим воинам!" – написал Зеленский.

Пресс-служба президента Украины уточняет, что главы государств и первые леди возложили цветы к могилам украинских защитников на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Зеленский рассказал также о посещении госпиталя во Львовской области, где он навестил украинских военнослужащих, защищавших, в частности, Бахмут Донецкой области, и вручил им награды.

На официальном сайте главы государства сообщается, что минометчики, стрелки, зенитчики, гранатометчики, боевые медики получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Также за оказание квалифицированной медицинской помощи воинам глава государства отметил орденами Даниила Галицкого представителей Медицинских сил ВСУ. Он подчеркнул, что государство видит и высоко ценит работу военных медиков.

"Хочу поблагодарить вас за вашу работу, за службу, особенно в этот год. Это было самое сложное испытание для всех. Спасибо, что поставили на ноги такое количество наших воинов, наших героев", – отметил Зеленский.

Это третий визит Левитса в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.