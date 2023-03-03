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Зеленский и президент Латвии приехали во Львов. Вместе с первыми леди они почтили память погибших защитников Украины

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Президенты и первые леди Украины и Латвии посетили военное кладбище во Львове
Президенты и первые леди Украины и Латвии посетили военное кладбище во Львове
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов, где встретился с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Об этом 3 марта в Telegram сообщил сам глава Украинского государства.

"Почтили память наших павших героев вместе с Еленой Зеленской, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрой Левите. Никогда не забудем защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Помним о страшной цене, которую платит наш народ за свободное и мирное будущее. Вечная память и слава нашим воинам!" – написал Зеленский.

Пресс-служба президента Украины уточняет, что главы государств и первые леди возложили цветы к могилам украинских защитников на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Зеленский рассказал также о посещении госпиталя во Львовской области, где он навестил украинских военнослужащих, защищавших, в частности, Бахмут Донецкой области, и вручил им награды.

На официальном сайте главы государства сообщается, что минометчики, стрелки, зенитчики, гранатометчики, боевые медики получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Также за оказание квалифицированной медицинской помощи воинам глава государства отметил орденами Даниила Галицкого представителей Медицинских сил ВСУ. Он подчеркнул, что государство видит и высоко ценит работу военных медиков.

"Хочу поблагодарить вас за вашу работу, за службу, особенно в этот год. Это было самое сложное испытание для всех. Спасибо, что поставили на ноги такое количество наших воинов, наших героев", – отметил Зеленский.

Это третий визит Левитса в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.  

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".

Латвия потратила на помощь Украине 0,93% своего ВВП, заявил Левитс 10 января. 

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