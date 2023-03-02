Зеленский об ударе оккупантов по дому в Запорожье: Будет как военный, так и юридический ответ

Российские оккупанты понесут ответственность за ракетный удар по жилому дому в Запорожье, заявил Зеленский Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

"За сегодняшний зверский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ. Как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет ощущать нашу силу справедливости во всех смыслах этого слова", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский поблагодарил всех украинских спасателей, с ночи разбирающих завалы дома, подъезд которого был разрушен российской ракетой.

"Удалось спасти 11 человек, более 70 получили помощь. В списке погибших в настоящее время два человека. Мои соболезнования родным!" – сказал глава государства.