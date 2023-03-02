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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об ударе оккупантов по дому в Запорожье: Будет как военный, так и юридический ответ

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Российские оккупанты понесут ответственность за ракетный удар по жилому дому в Запорожье, заявил Зеленский
Российские оккупанты понесут ответственность за ракетный удар по жилому дому в Запорожье, заявил Зеленский
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 марта в вечернем обращении, обнародованном в YouTube пресс-службой главы государства.

"За сегодняшний зверский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ. Как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет ощущать нашу силу справедливости во всех смыслах этого слова", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский поблагодарил всех украинских спасателей, с ночи разбирающих завалы дома, подъезд которого был разрушен российской ракетой.

"Удалось спасти 11 человек, более 70 получили помощь. В списке погибших в настоящее время два человека. Мои соболезнования родным!" – сказал глава государства.

Контекст:

В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитных ракетных комплексов С-300.

Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.

Утром 2 марта ГСЧС Украины сообщала о двоих погибших и 11 спасенных жителях дома. Позднее Офис генерального прокурора заявил о том, что погибли четыре человека. Однако и в заявлении Зеленского, и в вечерней сводке ГСЧС, опубликованной 2 марта в 21.51, по-прежнему сообщается о двоих погибших. Также, по разным данным, в результате обстрела в Запорожье от четырех до шести людей ранены.

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