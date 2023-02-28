Кабмин принял постановление о самоаудите законодательства Украины на его соответствие европейским стандартам – Шмыгаль

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Сегодня есть конкретные результаты: Украина стала государством – кандидатом в члены ЕС; мы выполнили две трети Соглашения об ассоциации; получили пять безвизов с ЕС: энергетический, транспортный, экономический, таможенный, цифровой; Евросоюз оказывает нашему государству беспрецедентную политическую, военную, финансовую, гуманитарную поддержку и уже ввел 10 санкционных пакетов против России", – рассказал Шмыгаль.
По его словам, Украина через два года намерена быть готовой к вступлению в Евросоюз.
"Сейчас важно провести точную оценку наших усилий, увидеть слабые места и понять, где следует усилиться. Для этого принимаем постановление о селф-скрининге (или самоаудите) украинского законодательства на предмет его соответствия европейским стандартам", – подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что отчет для правительства должен быть готов до 30 августа.
"В нем обязательно должны быть конкретные предложения по согласованию секторального законодательства в соответствии с правом ЕС", – указал глава Кабмина.
Координировать процесс будет вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, резюмировал Шмыгаль.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте 2023 года, заявила 27 декабря Стефанишина.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.