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ПОЛИТИКА

Кабмин принял постановление о самоаудите законодательства Украины на его соответствие европейским стандартам – Шмыгаль

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Украина через два года намерена быть готовой к вступлению в Евросоюз, отметил Шмыгаль
Украина через два года намерена быть готовой к вступлению в Евросоюз, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Год назад 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, в 2023-м – есть амбиции начать переговоры о членстве в Евросоюзе.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня есть конкретные результаты: Украина стала государством – кандидатом в члены ЕС; мы выполнили две трети Соглашения об ассоциации; получили пять безвизов с ЕС: энергетический, транспортный, экономический, таможенный, цифровой; Евросоюз оказывает нашему государству беспрецедентную политическую, военную, финансовую, гуманитарную поддержку и уже ввел 10 санкционных пакетов против России", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, Украина через два года намерена быть готовой к вступлению в Евросоюз.

"Сейчас важно провести точную оценку наших усилий, увидеть слабые места и понять, где следует усилиться. Для этого принимаем постановление о селф-скрининге (или самоаудите) украинского законодательства на предмет его соответствия европейским стандартам", – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что отчет для правительства должен быть готов до 30 августа.

"В нем обязательно должны быть конкретные предложения по согласованию секторального законодательства в соответствии с правом ЕС", – указал глава Кабмина.

Координировать процесс будет вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, резюмировал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1853053811738109/

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте 2023 года, заявила 27 декабря Стефанишина.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

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