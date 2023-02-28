Кабмин принял постановление о самоаудите законодательства Украины на его соответствие европейским стандартам – Шмыгаль

Украина через два года намерена быть готовой к вступлению в Евросоюз, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня есть конкретные результаты: Украина стала государством – кандидатом в члены ЕС; мы выполнили две трети Соглашения об ассоциации; получили пять безвизов с ЕС: энергетический, транспортный, экономический, таможенный, цифровой; Евросоюз оказывает нашему государству беспрецедентную политическую, военную, финансовую, гуманитарную поддержку и уже ввел 10 санкционных пакетов против России", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, Украина через два года намерена быть готовой к вступлению в Евросоюз.

"Сейчас важно провести точную оценку наших усилий, увидеть слабые места и понять, где следует усилиться. Для этого принимаем постановление о селф-скрининге (или самоаудите) украинского законодательства на предмет его соответствия европейским стандартам", – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что отчет для правительства должен быть готов до 30 августа.

"В нем обязательно должны быть конкретные предложения по согласованию секторального законодательства в соответствии с правом ЕС", – указал глава Кабмина.

Координировать процесс будет вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, резюмировал Шмыгаль.