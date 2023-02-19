Украина уже стала членом европейской семьи, осталось оформить это юридически – Боррель

"Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто институционализировать это решение", – сказал Боррель.

По его словам, Евросоюз – "это армия Украины", так как война на украинской территории является "экзистенциальной угрозой европейской безопасности".

"После всего, что произошло, после бомбардировок и убийств Россией. То, как они справляются. Будущее Украины – в ЕС. Это обяжет нас поменять наши процедурные правила. Это изменит размер и разнообразие Европы. Поскольку если Украина станет членом, то многие балканские страны захотят того же", – отметил Боррель.