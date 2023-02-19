Украина уже стала членом европейской семьи, осталось оформить это юридически – Боррель

"Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто институционализировать это решение", – сказал Боррель.
По его словам, Евросоюз – "это армия Украины", так как война на украинской территории является "экзистенциальной угрозой европейской безопасности".
"После всего, что произошло, после бомбардировок и убийств Россией. То, как они справляются. Будущее Украины – в ЕС. Это обяжет нас поменять наши процедурные правила. Это изменит размер и разнообразие Европы. Поскольку если Украина станет членом, то многие балканские страны захотят того же", – отметил Боррель.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.