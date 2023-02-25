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ВОЙНА В УКРАИНЕ

120 физлиц. В Еврокомиссии опубликовали подробности 10-го санкционного пакета против России

ЕС утвердил 10-й пакет санкций против РФ 25 февраля
ЕС утвердил 10-й пакет санкций против РФ 25 февраля
Фото: EPA

В Европейской комиссии рассказали подробности 10-го пакета санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину, который был утвержден 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Этот пакет усиливает давление в ответ на жестокую войну [президента РФ Владимира] Путина, в том числе жестокие атаки на гражданское население и критически важную инфраструктуру. Чтобы еще больше повысить эффективность санкций ЕС, сегодняшний пакет содержит новые листинги, а также торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", – говорится в сообщении.

В санкционный пакет были включены 120 человек, в том числе лиц, принимающих решения, высокопоставленных государственных чиновников и военных лидеров, причастных к войне против Украины, а также доверенных лиц, назначенных Россией на оккупированных территориях Украины.

"В список также включены ключевые фигуры, причастные к похищению украинских детей в Россию, а также организации и лица, которые загрязняют публичное пространство дезинформацией, подкрепляя военные действия информационными противоборствами. [...] Кроме того, объектами [санкций] становятся члены и сторонники российской группы наемников "Вагнер" и ее деятельности в других странах, таких как Мали или Центральноафриканская Республика", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в список включены лица из Ирана, причастные к разработке беспилотников и компонентов для поддержки российских вооруженных сил.

Также, по данным Еврокомиссии, на основе информации, полученной от Украины, государств – членов ЕС и стран-партнеров, были введены новые экспортные ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, которые способствуют укреплению военного потенциала РФ.

"Это включает в себя дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружений (беспилотники, ракеты, вертолеты, другие транспортные средства), а также запрет на определенные редкоземельные элементы и тепловизионные камеры военного назначения", – говорится в сообщении.

Под санкции попали 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, в результате чего общее число подсанкционных юрлиц в военной сфере достигает 506. В частности, это организации, связанные с "подконтрольной Кремлю военизированной организацией "Вагнер", также в этот список входят семь иранских организаций, которые используют компоненты ЕС и предоставляют России военные беспилотники Shahed для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Дополнительные запреты на экспорт теперь также налагаются на товары, которые, как заявили в Еврокомиссии, можно легко перенаправить на поддержку военных действий России, в том числе:

  • транспортные средства: еще не запрещенные большегрузные автомобили (и их запчасти), полуприцепы и специальные транспортные средства, такие как снегоходы;
  • товары, которые "легко можно направить российским военным", в том числе электрогенераторы, бинокли, радары, компасы и другое;
  • строительные товары, такие как мосты, конструкции для зданий башенного типа, вилочные погрузчики, краны и так далее;
  • товары, имеющие решающее значение для функционирования и укрепления промышленного потенциала России (электроника, детали машин, насосы, оборудование для обработки металлов и другое);
  • комплектные промышленные предприятия: эта категория добавлена во избежание "лазеек" для обхода санкций;
  • товары, используемые в авиационной промышленности (турбореактивные двигатели).

"Эти новые запреты и ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму €11,4 млрд (данные за 2021 год). Они идут в дополнение к экспорту на сумму €32,5 млрд, уже включенному в предыдущие санкционные пакеты. С сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию по данным на 2021 год", – говорится в сообщении.

Евросоюз также ввел запрет на ввоз из России таких высокодоходных товаров: битум и родственные материалы, такие как асфальт; синтетический каучук и технический углерод.

"Эти новые запреты на импорт охватывают импорт ЕС на сумму почти €1,3 млрд, и они дополняют уже введенные санкции в размере €90 млрд, что составляет в общей сложности 58% импорта ЕС в 2021 году", – сообщили в Еврокомиссии.

Кроме этого, три российских банка были добавлены в список юрлиц, на которых распространяется замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств и экономических ресурсов. Какие именно это банки, в релизе не указано.

Другие санкционные ограничения включают:

  • запрет на участие граждан России в органах управления компаний критической инфраструктуры государств-членов;
  • запрет российским гражданам и организациям бронировать мощности для хранения газа в ЕС (за исключением сжиженного природного газа (СПГ);
  • меры по облегчению вывода инвестиций из России операторами ЕС.

В списке также фигурирует судоходная компания из третьей страны, которую подозревают в помощи России в обходе санкций в отношении экспорта нефти. Какая это компания и из какой страны, в пресс-релизе не указано.

"Сегодняшний пакет налагает новые обязательства по отчетности в отношении активов Центробанка РФ. Это особенно важно в связи с возможным использованием государственных активов России для финансирования восстановления Украины после поражения России", – заявили в Еврокомиссии.

Также ЕС ввел следующие ограничения:

  • обязательства по отчетности по замороженным активам [...] и активам, которые должны быть заморожены;
  • о частных рейсах между ЕС и Россией напрямую или через третьи страны следует уведомлять заранее;
  • запрет транзита товаров двойного назначения и огнестрельного оружия через территорию России в третьи страны.

Кроме того, под санкции попали еще два российских СМИ. Какие это медиа, в пресс-релизе не указано.

"В дополнение к сегодняшнему пакету посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан обращается к третьим странам, чтобы обеспечить строгое соблюдение санкций и предотвратить их обход. 23 февраля в Брюсселе состоялся первый форум координаторов по санкциям, на котором собрались наши международные партнеры и государства-члены, чтобы усилить правоприменительные меры", – говорится в сообщении.

Контекст:

О том, что ЕС после долгих согласований одобрил 10-й пакет санкций против РФ, вечером 24 февраля сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

25 февраля об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Шведское представительство в Совете ЕС анонсировало, что новый пакет предусматривает ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров двойного назначения и технологий; адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду или доставляющих беспилотники, используемые Россией в войне.

До этого, по данным Совета ЕС, под санкциями находились 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Иран, санкции, Еврокомиссия, депортация, Центробанк, война России против Украины, Евросоюз
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