В 10-й пакет санкций ЕС войдет 121 юридическое и физическое лицо – МИД Нидерландов

Он написал, что Нидерланды приветствуют согласованный Евросоюзом 24 февраля новый, 10-й, пакет санкций, который включает ограничения для нескольких отраслей российской экономики. Кроме того, в санкционный список внесено 121 юридическое и физическое лицо.

"Нидерланды призвали внести в список лиц, ответственных за депортацию украинских детей, что является отвратительным преступлением. Санкционный пакет нацелен на этих преступников, а также на производителей оружия и посредников в обходе санкций", – написал дипломат.

О том, что ЕС после долгих согласований одобрил 10-й пакет санкций против РФ, вечером 24 февраля сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

The Netherlands has urged for listing those responsible for the deportation of Ukrainian children, an abhorrent crime. Pleased to find that this #sanctions package targets these criminals, as well as arms manufacturers and facilitators of sanctions evasion. 2/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 25, 2023