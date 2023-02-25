В 10-й пакет санкций ЕС войдет 121 юридическое и физическое лицо – МИД Нидерландов

Он написал, что Нидерланды приветствуют согласованный Евросоюзом 24 февраля новый, 10-й, пакет санкций, который включает ограничения для нескольких отраслей российской экономики. Кроме того, в санкционный список внесено 121 юридическое и физическое лицо.
"Нидерланды призвали внести в список лиц, ответственных за депортацию украинских детей, что является отвратительным преступлением. Санкционный пакет нацелен на этих преступников, а также на производителей оружия и посредников в обходе санкций", – написал дипломат.
О том, что ЕС после долгих согласований одобрил 10-й пакет санкций против РФ, вечером 24 февраля сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
The Netherlands has urged for listing those responsible for the deportation of Ukrainian children, an abhorrent crime. Pleased to find that this #sanctions package targets these criminals, as well as arms manufacturers and facilitators of sanctions evasion. 2/2— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 25, 2023
ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
По данным Совета ЕС, под санкциями находится 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ограничения касаются финансового и оборонного секторов России, компаний авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, вооруженных сил и военизированных формирований, политических партий и СМИ, распространяющих прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду.