ЕС принял 10-й пакет санкций против России – журналист

"Белый дым! Наконец! Соглашение о новом пакете санкций ЕС против России, 10-й с начала вторжения в Украину ровно год назад", – написал он.
White smoke! finally (!) agreement on the EU’s new sanctions package on #Russia. The 10th since the start of the invasion of #Ukraine exactly one year ago.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2023
Подробности нового санкционного пакета пока официально не опубликованы.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК.
Посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось заявлял, что Польша разочарована вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома".
ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
Сейчас, как сообщил Совет ЕС, под санкциями находится 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ограничения касаются финансового и оборонного секторов России, компаний авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, вооруженных сил и военизированных формирований, политических партий и СМИ, распространяющих прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду.
В целом в 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал, что Европейский союз примет 10-й пакет санкций против России до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.