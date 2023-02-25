ЕС принял 10-й пакет санкций против России – журналист

"Белый дым! Наконец! Соглашение о новом пакете санкций ЕС против России, 10-й с начала вторжения в Украину ровно год назад", – написал он.

White smoke! finally (!) agreement on the EU’s new sanctions package on #Russia. The 10th since the start of the invasion of #Ukraine exactly one year ago. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2023

Подробности нового санкционного пакета пока официально не опубликованы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК.

Посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось заявлял, что Польша разочарована вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома".