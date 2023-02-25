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Евросоюз официально утвердил 10-й пакет санкций против РФ – Боррель

Глава евродипломатии объявил о новых мерах против РФ
Глава евродипломатии объявил о новых мерах против РФ
Фото: ЕРА

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 25 февраля сообщил в Twitter о принятии 10-го пакета санкций ЕС против России за агрессию против Украины.

По его словам, в пакет вошли "новые и значительные" ограничения для российского военно-промышленного комплекса на импорт и экспорт. Также в нем расширен перечень запрещенных пропагандистских СМИ.

Боррель подтвердил заявление министра иностранных дел Вопке Хукстра о том, что в санкционный список добавлены более 120 физических лиц и компаний, в том числе те, кто способствовал депортации украинских детей с оккупированных территорий и их насильственному усыновлению.

"В рамках наших списков мы нацелены на тех, кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6 тыс. украинских детей. Это явное нарушение международного права, в том числе Женевской конвенции, о чем я вчера говорил в Совете Безопасности ООН", – написал глава евродипломатии.

Контекст:

О том, что ЕС после долгих согласований одобрил 10-й пакет санкций против РФ, вечером 24 февраля сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

Шведское представительство в Совете ЕС анонсировало, что новый пакет предусматривает ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров двойного назначения и технологий; адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду или доставляющих беспилотники, используемые Россией в войне.

До этого, по данным Совета ЕС, под санкциями находились 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, депортация, дети, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, Жозеп Боррель
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