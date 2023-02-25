Евросоюз официально утвердил 10-й пакет санкций против РФ – Боррель

По его словам, в пакет вошли "новые и значительные" ограничения для российского военно-промышленного комплекса на импорт и экспорт. Также в нем расширен перечень запрещенных пропагандистских СМИ.

Боррель подтвердил заявление министра иностранных дел Вопке Хукстра о том, что в санкционный список добавлены более 120 физических лиц и компаний, в том числе те, кто способствовал депортации украинских детей с оккупированных территорий и их насильственному усыновлению.

"В рамках наших списков мы нацелены на тех, кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6 тыс. украинских детей. Это явное нарушение международного права, в том числе Женевской конвенции, о чем я вчера говорил в Совете Безопасности ООН", – написал глава евродипломатии.

As part of our listings, we are targeting those responsible for the deportation and forced adoption of at least 6.000 Ukrainian children.



This is a clear violation of international law, including the Geneva convention, as I raised at UN Security Council yesterday.



2/2 pic.twitter.com/MfeqxkZ3Hk — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 25, 2023