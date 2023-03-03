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Зеленский: Не может быть компромиссов по санкциям против РФ. Важно "дожать" партнеров как в ЕС, так и во всем мире

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Компромиссы "делают невозможной быструю победу" Украины в войне против РФ, отметил Зеленский
Компромиссы "делают невозможной быструю победу" Украины в войне против РФ, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

В вопросе введения санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину "не может быть компромиссов".

Об этом 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Не может быть компромиссов по санкциям. Это то, что мы видим, что это происходит постоянно... Мы работаем с аналитикой: как россияне обходят санкции… кто им помогает. К сожалению, есть государства – и даже члены ЕС, – которые не готовы действовать мощно. Потому находят в некоторых санкционных шагах компромиссы", – рассказал Зеленский.

По его словам, компромиссы "делают невозможной быструю победу" Украины, так как от них зависит функционирование военной инфраструктуры РФ.

Зеленский призвал сделать все, чтобы не дать россиянам "возможности производить то количество оружия, с которым они к нам приходили и еще могут прийти".

"Но санкции действуют. Важно "дожать" партнеров как в ЕС, так и во всем мире. Это то, в чем нам нужна помощь Латвии", – отметил президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/768955561226990/

Контекст:

ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

25 февраля 2023 года об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.

Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома". 16 февраля Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что Европейская комиссия передумала налагать ограничения на ядерную отрасль России в 10-м пакете санкций. 20 февраля эту информацию подтвердил Боррель.

Отдельно антироссийские санкции вводит и Украина. 

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, Латвия, санкции, агрессия, запрет, Владимир Зеленский, война России против Украины, финансы, президент, ограничения, Евросоюз, пресс-конференция, Эгилс Левитс, ЕС
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