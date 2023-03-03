Зеленский: Не может быть компромиссов по санкциям против РФ. Важно "дожать" партнеров как в ЕС, так и во всем мире

Об этом 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Не может быть компромиссов по санкциям. Это то, что мы видим, что это происходит постоянно... Мы работаем с аналитикой: как россияне обходят санкции… кто им помогает. К сожалению, есть государства – и даже члены ЕС, – которые не готовы действовать мощно. Потому находят в некоторых санкционных шагах компромиссы", – рассказал Зеленский.

По его словам, компромиссы "делают невозможной быструю победу" Украины, так как от них зависит функционирование военной инфраструктуры РФ.

Зеленский призвал сделать все, чтобы не дать россиянам "возможности производить то количество оружия, с которым они к нам приходили и еще могут прийти".

"Но санкции действуют. Важно "дожать" партнеров как в ЕС, так и во всем мире. Это то, в чем нам нужна помощь Латвии", – отметил президент Украины.