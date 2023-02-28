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"Ценим поддержку". Шмыгаль обсудил с главой минфина США финансовое и санкционное давление на Россию

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Шмыгаль отметил, что обсуждал с Йеллен и финансовую помощь США Украине
Шмыгаль отметил, что обсуждал с Йеллен и финансовую помощь США Украине
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

В ходе визита в Украину 27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом глава украинского правительства сообщил в Facebook.

"США – среди лидеров по уровню предоставленной финансовой помощи Украине. Рад возможности обсудить это направление поддержки лично с [...] Йеллен. Наши американские партнеры обязались до сентября предоставить Украине более $10 млрд бюджетной поддержки. Кроме того, США выделили $1,5 млрд на быстрое восстановление и еще $1,1 млрд – на энергетический сектор Украины и Молдовы", – написал Шмыгаль.

Он объяснил, что среди других важных тем встречи было "финансовое и санкционное давление на Россию, конфискация замороженных российских активов, страхование военных рисков".

"Ценим мощную и непоколебимую поддержку правительства США и американского народа", – заявил премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02rUpbgjUpv3dfixDkdktXETScFo9RSwb5C3PWfLrUM8pN8p8Q8dxrdJTQ6ByKUoa2l

Йеллен 28 февраля твитнула, что год спустя после полномасштабного вторжения России в Украину война президента РФ Владимира Путина "стала для Кремля стратегическим провалом".

"Украина стоит. И США стоят рядом с украинским народом", – подчеркнула министр.

Контекст:27 февраля Йеллен встречалась и с президентом УкраиныВладимиром Зеленским, они обсуждали усиление санкционного давления на Россию и восстановление Украины. 

"Президент отметил анонсированное 24 февраля решение администрации США выделить в нашей стране $9,9 млрд в 2023 году как прямую бюджетную поддержку. Владимир Зеленский подчеркнул, что эти средства крайне важны, поскольку позволяют покрыть необеспеченную часть госбюджета и поддержать слои населения, которые нуждаются в этом больше всего", – объяснили в Офисе президента Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Украина, санкции, война, военная помощь, вторжение, финансирование, Джанет Йеллен, премьер-министр, Денис Шмыгаль, минфин США, восстановление
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