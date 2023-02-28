"Ценим поддержку". Шмыгаль обсудил с главой минфина США финансовое и санкционное давление на Россию

Шмыгаль отметил, что обсуждал с Йеллен и финансовую помощь США Украине Фото: Денис Шмигаль / Facebook

"США – среди лидеров по уровню предоставленной финансовой помощи Украине. Рад возможности обсудить это направление поддержки лично с [...] Йеллен. Наши американские партнеры обязались до сентября предоставить Украине более $10 млрд бюджетной поддержки. Кроме того, США выделили $1,5 млрд на быстрое восстановление и еще $1,1 млрд – на энергетический сектор Украины и Молдовы", – написал Шмыгаль.

Он объяснил, что среди других важных тем встречи было "финансовое и санкционное давление на Россию, конфискация замороженных российских активов, страхование военных рисков".

"Ценим мощную и непоколебимую поддержку правительства США и американского народа", – заявил премьер.

Йеллен 28 февраля твитнула, что год спустя после полномасштабного вторжения России в Украину война президента РФ Владимира Путина "стала для Кремля стратегическим провалом".

"Украина стоит. И США стоят рядом с украинским народом", – подчеркнула министр.

When Putin launched his brutal assault on Ukraine, some believed that Russia would secure a quick and decisive victory over Kyiv.



A year later, Putin’s war has been a strategic failure for the Kremlin.



Ukraine still stands. And the U.S. stands alongside the Ukrainian people. pic.twitter.com/oMpGHoV2xU — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) February 27, 2023