Старинную икону "Богоматерь Тихвинская" пытались вывезти из Украины в США под видом фурнитуры – таможня. Фото

Эксперты определили, что обнаруженная икона имеет культурную и историческую ценность Фото: Київська митниця / Facebook

"Икону с признаками старины таможенники обнаружили во время таможенного контроля посылки, которая направлялось из Украины в США. Отправитель из украинского города Покров задекларировал святыню как "фурнитуру" стоимостью 1400 грн", – говорится в сообщении.

Эксперты из Национального художественного музея Украины определили, что обнаруженная таможенниками икона имеет культурную и историческую ценность.

"Это "Богоматерь Тихвинская", изготовленная мастерами крупного борисовского иконописного промысла Слобожанщины, который в настоящее время считается историко-культурным явлением. Подобное изображение Богородицы было своеобразной визитной карточкой украинской Борисовки (теперь Брянская область РФ)", – цитируют экспертов в сообщении.

Предметы, составляющие национальное, историческое или культурное достояние украинского народа, запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях, напомнили таможенники. Они составили протокол о нарушении таможенных правил, а икону изъяли.