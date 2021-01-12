Подаренная Лаврову украинская икона может стоить €12,5 млн – СМИ

Глава Боснии и Герцоговины Милорад Додик подарил икону из Луганска российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, так как хотел таким образом наладить отношения меду Россией и Боснией и Герцеговиной, сообщает телеканал BN TV.

Скандал с украинской иконой разгорелся в середине декабря прошлого года Скриншот: tvk3 / YouTube

300-летняя позолоченная икона из Луганска, подаренная председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею Лаврову, может стоить €12,5 млн. Об этом боснийский телеканал BN TV сообщил 10 января, ссылаясь на источники из окружения Додика.

Согласно источнику, икона хранилась на депозите Banke Srpske, ее там якобы оставил владелец литовского банка UKIO Bank, который уже прекратил свою деятельность. Додику сообщили, что эта икона понравится Лаврову и поможет укрепить дружеские связи с Россией.

Своим подарком Додик хотел "вернуть России то, что принадлежит ей, и тем самым еще больше укрепить свои связи с этой страной", отмечают источники.

Телеканал также сообщил, что передача иконы выходила за рамки всех протоколов, а один из советников Додика задействовал на встрече с Лавровым две телекамеры, чтобы зафиксировать акт передачи.

Скандал с украинской иконой разгорелся в середине декабря прошлого года, когда Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине. Во время этого визита Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. Предположительно, икону с оккупированного Донбасса вывез председатель Ассоциации ветеранов армии Сербии Душко Вукотич в мае 2018 года. Он якобы получил ее в подарок от представителей "ЛНР" и "ДНР".

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.

5 декабря Додик заявил, что украинскую икону он получил от сербской семьи. Этой же семье он и планирует отдать реликвию обратно.