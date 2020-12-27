Подаренную Лаврову украинскую икону могли вывезти с Донбасса через Россию

Украинскую икону, которую подарили главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову, предположительно, вывез в 2018 году с Донбасса глава сербских ветеранов Душко Вукотич.

Украинская икона, которую подарил главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, попала в страну через Россию и Сербию. Об этом рассказал бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Сербии Драган Савич в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии Небойшу Вукановичу. Перевод их разговора опубликовал "Балканский обозреватель".

По словам Вукановича, Додик получил эту икону от председателя Ассоциации ветеранов Армии Сербии Душко Вукотича в мае 2018 года. Сам же Вукотич привез икону с Донбасса через Россию и Сербию.

Согласно обнародованной информации, Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году для участия в заседании объединения "Наследники Победы". Во время этого визита представители "ЛНР" и "ДНР" якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он затем привез Додику.

Сам Вукотич в комментарии Dnevni avaz информацию о том, что именно он вывез с Донбасса украинскую икону, не подтвердил, но и не опроверг, заявив лишь, что ее происхождением занимается Интерпол.

Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине 14–15 декабря. Позже стало известно, что Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. СМИ писали, что икона, предположительно, попала в Боснию из Луганска, который с 2014 года оккупирован пророссийскими боевиками.

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.