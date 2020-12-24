Россия вернула подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины

Икону, которую подарил председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернули "по согласованию с дарителем", заявили в министерстве иностранных дел РФ. Согласно заявлению украинского Министерства культуры и информполитики, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины.

Россия передала посольству Боснии и Герцеговины икону, которую министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову подарил председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Об этом 23 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на информацию МИД РФ.

Икона была передана "по согласованию с дарителем", пишет агентство. При этом российское внешнеполитическое ведомство "рекомендовало партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение артефакта".

Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине 14–15 декабря. Позже стало известно, что Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство страны с требованием выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране. По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины.

Прокуратура Боснии и Герцеговины начала расследование по делу украинской иконы, сообщал Dnevni avaz. Сдедствие хочет выяснить, каким образом артефакт попал в страну.

В российском МИД ранее заявляли, что вернут икону дарителю для уточнения ее происхождения по линии Интерпола.