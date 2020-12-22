"Все причастные должны уйти в отставку". В Боснии разразился скандал из-за украинской иконы, подаренной Лаврову

Оппозиция Республики Сербской (этнитета в составе Боснии и Герцеговины) считает, что председательствующий в боснийском президиуме Мирослав Додик скомпрометировал власти государства, подарив министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову икону, которая, вероятно, была незаконно вывезена из Украины.

Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины Мирослав Додик должен уйти в отставку из-за скандала с иконой, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его недавнего визита в Боснию. Как пишет Balkan Insight, об этом заявил Мирко Сарович, глава крупнейшей оппозиционной партии Республики Сербской (этнитета в составе Боснии и Герцеговины) – Сербской демократической партии.

В частности, Сарович назвал скандал с подарком Лаврову "пятном на всей нации" и выразил мнение, что "серия ошибок, конфузов и злоупотреблений должностью" со стороны Додика "достигла апогея". По мнению оппозиционера, все причастные к инциденту чиновники "должны уйти в отставку".

С призывом покинуть пост главы президиума Боснии и Герцеговины к Додику обратился также лидер Партии демократического прогресса Бранислав Боренович. Он считает, что Мирослав Додик "не знает, как вести себя на этой должности".

Сам Додик пока не комментировал инцидент. Издание отмечает, что 19 декабря он ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусом. На следующий день его госпитализировали с пневмонией. 22 декабря у Додика подтвердили коронавирусную инфекцию.

Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине 14–15 декабря. Позже стало известно, что председательствующий в президиуме Боснии Милорад Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. СМИ писали, что икона, предположительно, попала в Боснию из Луганска, который с 2014 года оккупирован пророссийскими боевиками.

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

В российском МИД заявили, что вернут икону дарителю для уточнения ее происхождения по линии Интерпола.