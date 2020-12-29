ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Власти Боснии и Герцеговины заявили, что подаренную Лаврову украинскую икону получили от сербской семьи. Но никаких доказательств не предоставили

Представители властей Боснии и Герцеговины сообщили украинскому посольству, что подаренная главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврова икона была семейной реликвий сербской семьи. Однако никаких документов, подтверждающих законность перемещения иконы на территорию БиГ, не предоставили.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
МИД Украины продолжает устанавливать обстоятельства, при которых икона попала в БиГ
МИД Украины продолжает устанавливать обстоятельства, при которых икона попала в БиГ
Скриншот: tvk3 / YouTube

Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил посольству Украины, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой". Об этом спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил в комментарии LB.ua.

"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его вступления в собственность остается открытым", – отметил он.

МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики, Офисом генпрокурора, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжает устанавливать обстоятельства, при которых икона попала в БиГ.

Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы.

Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине 14–15 декабря. Позже стало известно, что Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. Предположительно, икону с оккупированного Донбасса вывез председатель Ассоциации ветеранов армии Сербии Душко Вукотич в мае 2018 года. Он якобы получил ее в подарок от представителей "ЛНР" и "ДНР".

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.

Теги: Украина, Сергей Лавров, Босния и Герцеговина, Донбасс, икона, Олег Николенко, Милорад Додик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крус снялась для обложки российского глянца
Крус снялась для обложки российского глянца
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
В Париже умер модельер Пьер Карден
В Париже умер модельер Пьер Карден
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Анита Луценко: Официально я не замужем
Анита Луценко: Официально я не замужем
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS