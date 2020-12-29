Власти Боснии и Герцеговины заявили, что подаренную Лаврову украинскую икону получили от сербской семьи. Но никаких доказательств не предоставили

Представители властей Боснии и Герцеговины сообщили украинскому посольству, что подаренная главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврова икона была семейной реликвий сербской семьи. Однако никаких документов, подтверждающих законность перемещения иконы на территорию БиГ, не предоставили.

МИД Украины продолжает устанавливать обстоятельства, при которых икона попала в БиГ Скриншот: tvk3 / YouTube

Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил посольству Украины, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой". Об этом спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил в комментарии LB.ua.

"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его вступления в собственность остается открытым", – отметил он.

МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики, Офисом генпрокурора, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжает устанавливать обстоятельства, при которых икона попала в БиГ.

Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы.

Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине 14–15 декабря. Позже стало известно, что Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. Предположительно, икону с оккупированного Донбасса вывез председатель Ассоциации ветеранов армии Сербии Душко Вукотич в мае 2018 года. Он якобы получил ее в подарок от представителей "ЛНР" и "ДНР".

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.