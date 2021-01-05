Глава Боснии и Герцеговины пообещал вернуть вывезенную из Луганска икону, но не Украине

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик опять заявил, что украинскую икону он получил от сербской семьи. Этой же семье он и планирует отдать реликвию обратно.

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что вернет 300-летнюю украинскую икону тому, кто ее Додику подарил. Об этом пишет местное издание Dnevni Avaz.

Додик назвал историю о том, что икона была вывезена с оккупированной территории Украины, "фальшивой", добавив, что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении реликвии.

Он также опять упомянул, что икону ему якобы подарила сербская семья, у которой она была семейной реликвией. Эту же версию Додик ранее озвучивал и представителям украинского Министерства иностранных дел, но никаких доказательств так и не привел.

Скандал с украинской иконой разгорелся в середине декабря прошлого года, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине. Во время этого визита Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. Предположительно, икону с оккупированного Донбасса вывез председатель Ассоциации ветеранов армии Сербии Душко Вукотич в мае 2018 года. Он якобы получил ее в подарок от представителей "ЛНР" и "ДНР".

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.