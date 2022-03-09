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Россияне пытались вывезти из Украины более $800 тыс., почти €140 тыс. и старинную икону – ГБР

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Культурную ценность найденной иконы будет определять экспертиза
Культурную ценность найденной иконы будет определять экспертиза
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Государственное бюро расследований совместно с работниками таможни и Госпогранслужбы предотвратило вывоз из Украины большой суммы наличных денег и старинной иконы. Об этом 9 марта сообщила в Telegram пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР совместно с работниками Винницкой таможни изъяли у гражданина РФ более $800 тыс. и старинную икону, которую он пытался скрыто вывезти с территории Украины. При осмотре машины россиянина в пункте пропуска "Могилев-Подольский – Отач" были обнаружены средства, которые он пытался не задекларировать и провезти с утаиванием от таможенного контроля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что культурную ценность иконы будет определять экспертиза.

Работники ГБР во Львове совместно с представителями Госпогранслужбы предотвратили попытку вывоза иностранной валюты в еще одном пункте пропуска – "Солотвино".

Там гражданин РФ пытался провезти через границу без надлежащего таможенного декларирования почти €140 тыс., сообщает ГБР.

Отмечается, что россиянин совместно с двумя гражданами Украины при попытке пересечения границы задекларировали по €10 тыс. на каждого. Однако в ходе осмотра транспортного средства и личных вещей правоохранители обнаружили незадекларированные €100 тыс. и $40 тыс.

Сообщается, что в обоих случаях был составлен протокол о нарушении таможенных правил, незадекларированные валютные ценности были изъяты.

Теги: валюта, граница, таможня, экспертиза, Государственное бюро расследований, декларирование, ГБР, границы
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