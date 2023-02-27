В США заявили, что согласились дать танки Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Германию к передаче Leopard. В Берлине опровергли

В Германии ответили на заявление Салливана о танках для Украины Фото: EPA

"Этот вопрос был предметом некоторой путаницы. Президент изначально отказался от отправки американских танков Abrams М1А1, потому что его военные сказали ему, что они не будут полезны на поле боя в этой битве. Что бы пригодилось – так это немецкие танки под названием Leopard, которые есть во многих странах Европы", – сказал он.

По словам Салливана, немцы сказали Байдену, что они не будут готовы отправить Leopard, пока тот не согласится отправить Abrams.

"Итак, в интересах единства Альянса и для того, чтобы Украина получила то, что хотела, несмотря на то, что Abrams — не тот инструмент, который ей нужен, президент [Байден] сказал: "Хорошо, я буду лидером свободного мира. Я отправлю Abrams позже, если вы пришлете Leopard сейчас", – сказал он.

Салливан подчеркнул, что танки Leopard уже прибывают в Украину.

В Германии опровергли, что на страну оказывалось давление в вопросе танков, пишет Bild в Twitter. В Берлине подчеркнули, что решение о поставке танков было принято двумя странами обоюдно. Правительство Германии дало понять, что не будет ставить поставку немецких танков Leopard в зависимость от поставки американских Abrams, говорится в сообщении. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что не было условия, что одни танки не дадут без других.