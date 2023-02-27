В США заявили, что согласились дать танки Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Германию к передаче Leopard. В Берлине опровергли

"Этот вопрос был предметом некоторой путаницы. Президент изначально отказался от отправки американских танков Abrams М1А1, потому что его военные сказали ему, что они не будут полезны на поле боя в этой битве. Что бы пригодилось – так это немецкие танки под названием Leopard, которые есть во многих странах Европы", – сказал он.
По словам Салливана, немцы сказали Байдену, что они не будут готовы отправить Leopard, пока тот не согласится отправить Abrams.
"Итак, в интересах единства Альянса и для того, чтобы Украина получила то, что хотела, несмотря на то, что Abrams — не тот инструмент, который ей нужен, президент [Байден] сказал: "Хорошо, я буду лидером свободного мира. Я отправлю Abrams позже, если вы пришлете Leopard сейчас", – сказал он.
Салливан подчеркнул, что танки Leopard уже прибывают в Украину.
В Германии опровергли, что на страну оказывалось давление в вопросе танков, пишет Bild в Twitter. В Берлине подчеркнули, что решение о поставке танков было принято двумя странами обоюдно. Правительство Германии дало понять, что не будет ставить поставку немецких танков Leopard в зависимость от поставки американских Abrams, говорится в сообщении. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что не было условия, что одни танки не дадут без других.
Западные партнеры в начале 2023 года согласились передать Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
В конце января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт. Как отметило агентство Bloomberg, Польша собирает коалицию стран для поставки Украине танков Leopard 2A4, а Германия – более современной модели 2A6.
Танки Leopard 2A4 Украине передадут Польша (14, первые уже прибыли в Украину), Норвегия (восемь), Испания (на первом этапе – шесть, но власти рассматривают возможность увеличить количество до 10) и Канада, Leopard 2A5 – Швеция (до 10 единиц), Leopard 2A6 – Германия (18) и Португалия (три). Кроме того, Германия, Нидерланды и Дания поставят Украине не менее 100 танков Leopard 1A5, а Финляндия – три танка Leopard 2R, которые предназначены для разминирования.
20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из танков Leopard 2 и шесть-семь батальонов – из Leopard 1.
Кроме того, современные танки Украине пообещали Великобритания (не менее 14 танков Challenger 2) и США (31 Abrams).
Украинские военнослужащие уже учатся управлять танками Leopard и Challenger 2 в странах ЕС и Великобритании.