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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада предоставит Украине еще четыре танка Leopard 2 – Трюдо

Четыре танка для Украины Канада уже доставила в Польшу
Четыре танка для Украины Канада уже доставила в Польшу
Фото: Anita Anand / Twitter

Канада предоставит Украине дополнительные четыре танка Leopard 2. Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил на пресс-конференции 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, сообщил сайт премьер-министра Канады.

По словам Трюдо, кроме дополнительных четырех танков, Канада предоставит Украине более 5 тыс. снарядов 155-мм калибра и бронированный эвакуационный автомобиль. 

Таким образом, общий вклад Канады в танковую коалицию составит восемь танков, первые четыре из которых уже доставлены в Польшу. Кроме того, группа канадских военных обучает украинские танковые экипажи управлять этой техникой, отметил Трюдо. 

"[Президент РФ Владимир] Путин думал, что его вторжение будет быстрой победой, но он ошибался. Украинцы стойко держались на протяжении последних 365 дней, и пока Россия продолжает свою жестокую войну против Украины, Канада и канадцы будут поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется", – подчеркнул Трюдо.

Контекст:

Западные партнеры в начале 2023 года согласились передать Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

В конце января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт. Как отметило агентство Bloomberg, Польша собирает коалицию стран для поставки Украине танков Leopard 2A4, а Германия – более современной модели 2A6. 

Танки Leopard 2A4 Украине передадут Польша (14, первые уже прибыли в Украину), Норвегия (восемь), Испания (на первом этапе – шесть, но власти рассматривают возможность увеличить количество до 10) и Канада, Leopard 2A5  Швеция (до 10 единиц), Leopard 2A6 – Германия (18) и Португалия (три). Кроме того, Германия, Нидерланды и Дания поставят Украине не менее 100 танков Leopard 1A5, а Финляндия – три танка Leopard 2R, которые предназначены для разминирования. 

20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из танков Leopard 2 и шесть-семь батальонов – из Leopard 1. 

Кроме того, современные танки Украине пообещали Великобритания (не менее 14 танков Challenger 2) и США (31 Abrams). 

Украинские военнослужащие уже учатся управлять танками Leopard и Challenger 2 в странах ЕС и Великобритании.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, Канада, танки, война России против Украины, Джастин Трюдо, Leopard
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