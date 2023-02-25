Канада предоставит Украине еще четыре танка Leopard 2 – Трюдо

По словам Трюдо, кроме дополнительных четырех танков, Канада предоставит Украине более 5 тыс. снарядов 155-мм калибра и бронированный эвакуационный автомобиль.
Таким образом, общий вклад Канады в танковую коалицию составит восемь танков, первые четыре из которых уже доставлены в Польшу. Кроме того, группа канадских военных обучает украинские танковые экипажи управлять этой техникой, отметил Трюдо.
"[Президент РФ Владимир] Путин думал, что его вторжение будет быстрой победой, но он ошибался. Украинцы стойко держались на протяжении последних 365 дней, и пока Россия продолжает свою жестокую войну против Украины, Канада и канадцы будут поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется", – подчеркнул Трюдо.
Западные партнеры в начале 2023 года согласились передать Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
В конце января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт. Как отметило агентство Bloomberg, Польша собирает коалицию стран для поставки Украине танков Leopard 2A4, а Германия – более современной модели 2A6.
Танки Leopard 2A4 Украине передадут Польша (14, первые уже прибыли в Украину), Норвегия (восемь), Испания (на первом этапе – шесть, но власти рассматривают возможность увеличить количество до 10) и Канада, Leopard 2A5 – Швеция (до 10 единиц), Leopard 2A6 – Германия (18) и Португалия (три). Кроме того, Германия, Нидерланды и Дания поставят Украине не менее 100 танков Leopard 1A5, а Финляндия – три танка Leopard 2R, которые предназначены для разминирования.
20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из танков Leopard 2 и шесть-семь батальонов – из Leopard 1.
Кроме того, современные танки Украине пообещали Великобритания (не менее 14 танков Challenger 2) и США (31 Abrams).
Украинские военнослужащие уже учатся управлять танками Leopard и Challenger 2 в странах ЕС и Великобритании.