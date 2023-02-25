Канада предоставит Украине еще четыре танка Leopard 2 – Трюдо

Четыре танка для Украины Канада уже доставила в Польшу Фото: Anita Anand / Twitter

По словам Трюдо, кроме дополнительных четырех танков, Канада предоставит Украине более 5 тыс. снарядов 155-мм калибра и бронированный эвакуационный автомобиль.

Таким образом, общий вклад Канады в танковую коалицию составит восемь танков, первые четыре из которых уже доставлены в Польшу. Кроме того, группа канадских военных обучает украинские танковые экипажи управлять этой техникой, отметил Трюдо.

"[Президент РФ Владимир] Путин думал, что его вторжение будет быстрой победой, но он ошибался. Украинцы стойко держались на протяжении последних 365 дней, и пока Россия продолжает свою жестокую войну против Украины, Канада и канадцы будут поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется", – подчеркнул Трюдо.