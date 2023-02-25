Германия передаст Украине больше танков, чем планировала – министр обороны ФРГ

Об этом 24 февраля проинформировала пресс-служба минобороны Германии.
Германия выделит эти танки из запасов бундесвера, говорится в сообщении.
"Таким образом, Германия увеличивает количество поставляемых танков с 14 до 18 и вместе с Португалией и Швецией обеспечит в общей сложности один батальон для Украины", – добавили в министерстве.
Der Spiegel пишет, что полностью укомплектованный батальон имеет 44 танка Leopard 2.
Изначально правительство ФРГ заявляло, что Германия "на первом этапе" передаст Украине 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера. Писториус говорил, что немецкие танки будут поставлены в Украину до конца марта.
Verteidigungsminister Pistorius hat entschieden, weitere vier #Kampfpanzer #Leopard2 A6 aus Beständen der Bundeswehr an die #Ukraine abzugeben. Damit erhöht * die Anzahl der gelieferten Panzer von 14 auf 18 & stellt zusammen mit * & * insgesamt ein * Bataillon zur Verfügung. pic.twitter.com/VjmudmPVkn— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 24, 2023
Западные партнеры в начале 2023 года согласились передать Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
В конце января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт. Как отметило агентство Bloomberg, Польша собирает коалицию стран для поставки Украине танков Leopard 2A4, а Германия – более современной модели 2A6.
Танки Leopard 2A4 Украине передадут Польша (14, первые уже прибыли в Украину), Норвегия (восемь), Испания (на первом этапе – шесть, но власти рассматривают возможность увеличить количество до 10) и Канада (четыре, уже все доставлены в Европу), Leopard 2A5 – Швеция (до 10 единиц), Leopard 2A6 – Германия и Португалия (три). Кроме того, Германия, Нидерланды и Дания поставят Украине не менее 100 танков Leopard 1A5, а Финляндия – три танка Leopard 2R, которые предназначены для разминирования.
20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из танков Leopard 2 и шесть-семь батальонов – из Leopard 1.
Кроме того, современные танки Украине пообещали Великобритания (не менее 14 танков Challenger 2) и США (31 Abrams).
Украинские военнослужащие уже учатся управлять танками Leopard и Challenger 2 в странах ЕС и Великобритании.