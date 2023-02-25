Германия передаст Украине больше танков, чем планировала – министр обороны ФРГ

Писториус решил увеличить до 18 число танков, которые Германия передаст Украине Фото: ЕРА

Об этом 24 февраля проинформировала пресс-служба минобороны Германии.

Германия выделит эти танки из запасов бундесвера, говорится в сообщении.

"Таким образом, Германия увеличивает количество поставляемых танков с 14 до 18 и вместе с Португалией и Швецией обеспечит в общей сложности один батальон для Украины", – добавили в министерстве.

Der Spiegel пишет, что полностью укомплектованный батальон имеет 44 танка Leopard 2.

Изначально правительство ФРГ заявляло, что Германия "на первом этапе" передаст Украине 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера. Писториус говорил, что немецкие танки будут поставлены в Украину до конца марта.