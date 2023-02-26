Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян

Давление Украины и мира на государство-террориста продолжится, сказал Зеленский Фото: president.gov.ua

"Сегодня есть новые решения нашего государства по санкциям против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизни и людей. Подписал три указа для реализации решений СНБО", – заявил президент.

Санкции касаются тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей. Также ограничения введены против представителей российской сферы спорта, которые пытаются "поставить спорт на службу агрессии", сказал Зеленский.

Кроме того, санкции ввели против тех, кто помогает "держать структуры наемников" в России для войны против Украины.

"Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится", – сказал глава государства.

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