Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян

"Сегодня есть новые решения нашего государства по санкциям против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизни и людей. Подписал три указа для реализации решений СНБО", – заявил президент.
Санкции касаются тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей. Также ограничения введены против представителей российской сферы спорта, которые пытаются "поставить спорт на службу агрессии", сказал Зеленский.
Кроме того, санкции ввели против тех, кто помогает "держать структуры наемников" в России для войны против Украины.
"Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится", – сказал глава государства.
Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией. Предыдущие он утвердил 19 февраля. В санкционный список вошли 333 физических лица и одно юридическое – Московская биржа.
Кроме того, в 2023 году президент своим указом ввел ограничения против 119 жителей РФ, 198 физлиц (среди которых – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы), 185 физических и юридических лиц, причастных к железнодорожным перевозкам техники и солдат РФ, представителей УПЦ МП и Русской православной церкви (на оккупированных РФ территориях Украины), атомной отрасли РФ, а также 200 физлиц, в числе которых один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской АЭС Юрий Черничук.